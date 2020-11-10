Собственная кислородная станция и спецмониторы: в Ростове-на-Дону открылся еще один ковидный госпиталь

Моногоспиталь оборудован самой современной техникой. Фото: пресс-служба городской администрации

Ситуация с ковидом в регионе и в самом Ростове-на-Дону очень непростая. Так, по последним официальным данным, в донской столице за прошедшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания COVID-19, 146 человек выздоровели, шесть умерли.

Поэтому было принято решение открыть еще один ковидный госпиталь. С сегодняшнего дня он функционирует на базе детской городской больницы № 2. Рассчитан на 200 коек.

Госпиталь рассчитан на 200 коек. Фото: пресс-служба городской администрации

Перед открытием была проделана большая работа.

Здание больницы полностью отремонтировано, проведены работы по устройству шлюзов в «красную зону», переустроен преемник. Установлено специальное оборудование, в том числе мониторы, которые на расстоянии позволяют отслеживать состояние каждого больного. Проведена кислородная подводка – более 90 точек, построена собственная кислородная станция. Создан месячный запас средств индивидуальной защиты, лекарств, кислорода, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал в своем «Инстаграм» о том, как сейчас функционируют другие больницы.

Так, в лаборатории ростовского КДЦ «Здоровье», которая обслуживает все поликлиники и больницы города, начиная с апреля, выполнено более 130 тысяч исследований на COVID-19. Сейчас лаборатория проводит более 2 000 тестов в сутки.

- Выражаю благодарность всему медперсоналу за титанический ежедневный труд, без выходных и праздников, - написал Алексей Валентинович.

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В Ростовской области коронавирусом заразились уже 33 427 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 310 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 160 человек. Врачам не удалось спасти жизни уже 957 дончан. Выздороветь удалось 26 540 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 795,4. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.