«Мужество на высоте»: в России выбрали самого лучшего летчика-спасателя

Станислав Толчин мечтал о небе с детства. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Есть такая профессия - спасать людей. 54-летний офицер запаса, летчик МЧС Станислав Толчин, — один из самых ярких ее представителей. Его работа заключается не в перекладывании бумажек и не в составлении отчетов. Он спасает тех, кто из-за лавин, травм, камнепадов «застрял» в горах, и, в прямом смысле слова, оказался на волосок от гибели.

Мужество и героизм спасателя оценили на федеральном уровне. Мужчина стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» в номинации «Лучший летчик-спасатель МЧС».

О себе, о непростой профессии и спасательных операциях Станислав рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов».

Офицер запаса предпочел работать в МЧС, а не в гражданской авиации, даже не смотря на большую разницу в зарплате. Фото из архива героя публикации

«НЕ ВСЕ В ЖИЗНИ ИЗМЕРЯЕТСЯ ДЕНЬГАМИ»

О небе мужчина мечтал с детства. Еще будучи совсем мальчишкой, предоставлял себя за штурвалом самолета. А с шестого класса начал заниматься в школе юных летчиков.

- Я тогда жил в Ижевске. Там был отличный ДОСААФ. Там проводили уроки мужества, устраивали летние лагеря, были и уроки аэродинамики, а еще рассказывали о парашютном деле, - вспоминает он. - Кстати, первый прыжок с парашютом совершил в девятом классе. Тогда же и решил связать жизнь с небом. После школы поступил в Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков по специальности «Командная тактическая вертолетной авиации».

После окончания училища мужчина служил в структуре ВВС. А в 2015 году стал работать в МЧС.

- Я всегда смотрел на ребят-спасателей и понимал, что они занимаются настоящим делом, работают в серьезной структуре, - говорит командир МИ-8. - Поэтому в 2015 году и устроился в МЧС. У меня была возможность работать в гражданской авиации, но это — не мое, даже несмотря на то, что там платят на порядок больше. Ведь не все в нашей жизни измеряется деньгами.

Сейчас мужчина является командиром воздушного судна – инструктором авиационного звена в Минводах Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

- Станислав Толчин не раз участвовал в поиске и эвакуации альпинистов в горах Северного Кавказа. Спасательные операции практически всегда проходят в условиях сложного горного рельефа и не менее сложных метеоусловий: порывистый ветер, низкая облачность, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Летать в горах не просто из-за специфики метеоусловий. Фото предоставлено героем публикации

ПОСАДКА НА ОДНО КОЛЕСО

За пятилетний срок работы в МЧС операций по спасению людей было не мало, но некоторые Станислав запомнил, пожалуй, навсегда.

- Пару месяцев назад с альпинистом-одиночкой, на восточном склоне Эльбруса, произошел несчастный случай, - продолжает Станислав. - На высоте 3 600 метров мужчина сорвался со скалы на так называемую полку. Наверху — горы и небо, внизу — тоже горы. А у него — перелом ног и травма головы. К счастью, группа туристов увидела пострадавшего издалека. Он кричал и звал на помощь. Очевидцы позвонили спасателям. Была как раз моя смена. Мы вылетели за ним днем, кстати, в горах ночью не летают. Подлетели к полке и я понимаю — не смогу сесть.

По его словам, было слишком узко для посадки вертолета.

- Поэтому высадил группу спасателей и врача в стороне, на леднике. А им до пострадавшего часа три добираться. Очень холодно, а тут еще и солнышко закатывается. Оставлять в ночь раненого нельзя. Умрет. Ну что делать? Я подумал и решил: буду пробовать высадить группы на этой самой полке. Пришлось приземляться на одно колесо, два других были в воздухе. К счастью, успели до темна и турист выжил, - делится командир борта.

Командир МИ-8 провел множество спасательных операций в горах. Фото из архива героя публикации

САМОЕ ТРУДНОЕ - ОЖИДАНИЕ

Еще одна из последних спасательных операций проходила в Чегемском ущелье. Группа москвичей из девяти человек, среди которых были двое детей возрастом 9 и 12 лет, попала под камнепад. Один ребенок и один взрослый серьезно пострадали. А если хотя бы один их альпинистов ранен, группа становится недееспособной. Никто никуда двигаться больше не может.

- Это ведь не прогулка по парку, - вводит в курс дела собеседник. - Там большая высота — 3500 метров над уровнем моря. Люди сидят и не знают, что делать. Так вот, их увидели пограничники и доложили нам. Вылетели. А погода была ужасная. Плотные облака полностью закрывали горы, видимость — нулевая.

Но потом, по словам летчика, вдруг появилось так называемое окно — просвет в облаках.

- Я нырнул в это окошко и внизу заметил горную речку. По ней и ориентировались при посадке. Но приземлиться на три колеса не было возможности. Сел на два, - рассказывает командир вертолета.

Мужчина уверен, что выбрал для себя самую лучшую профессию. Фото: пресс-служба МЧС

В итоге и эта ситуация закончилась благополучно. Туристов забрали и доставили в населенный пункт, где им оказали врачебную помощь.

И таких историй - очень много. А еще в «копилке» у Станислава тушение пожаров в горах, работа в пунктах с наводнением, мониторинг обстановки на земле с неба и многое другое.

Кстати, по словам офицера в запасе, самое трудное в его профессии — это не риск погибнуть самому, а ожидание.

- Бывает, по каким-то причинам не удается вылететь на помощь сразу. Сидишь и ждешь. Ждешь полчаса, час. И все это время думаешь: что там, в горах, кто-то замерзает и отчаянно ждет помощи, - делится летчик.

А еще, по словам мужчины, несмотря на все трудности, он ни за что бы не променял свою профессию ни на какую другую.

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