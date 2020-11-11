Жакеты-полуфабрикаты, бантики и шубки-тэдди: что модно осенью и зимой, рассказала ростовский дизайнер

В моде важна мера. Фото: Евгения ГУСЕВА

Современная мода подстраивается под людей. Сейчас вопрос стоит не о том, что носить, а как. Как при этом выглядеть модно? Как тратить меньше денег? И как идти в ногу со временем? Ответы на эти вопросы дала ростовский дизайнер Нина Венжик.

НЕ КОЛИЧЕСТВО, А КАЧЕСТВО

Так, Нина рекомендует отказаться от быстрой моды в пользу долгоиграющей, предпочесть качество количеству: пусть вещей меньше, но они долговечные и из натуральной ткани, нежели ваш гардероб будет ломиться от избытка синтетической одежды на один раз.

- На передний план выходит более утилитарная одежда, простые формы, минимализм и стиль вне времени, - подчеркивает специалист, - актуальны вещи модели унисекс, комфортные и лаконичные, но не лишенные эксклюзивности, характера. Проявить индивидуальность можно через акценты: будь то цвет, форма, аксессуары.

ВСЕ ДЕЛО В ЦВЕТЕ

Цвет года - синий и его оттенки. Актуальная осенне-зимняя палитра 2020-2021 включает также аппетитные кофейно-молочные тона, цвета корицы и шоколада, сложный оливковый, глубокий винный. По-настоящему осеннюю цветовую гамму можно разнообразить металлизированными вкраплениями или использовать в комплектах такой прием, как колорблок, когда яркие и сочные цвета контрастируют между собой.

Модные тренды с показов и подиумов последних лет легко адаптировать под свой гардероб: тенденции зачастую переходят из сезона в сезон, необходимо лишь правильно сочетать вещи и расставлять акценты.

ОБОРКИ И РЮШИ

- Оборки и рюши перекочевали из весенне-летнего гардероба в осенне-зимний, в сочетании с грубыми сапогами и кожанками получится стильный микс. Широкие плечи и объемные рукава активно набирают обороты, возвращая нас в моду 80-х. Этот тренд проявляется в жакетах а-ля с мужского плеча, а также в женственных блузах и платьях с воздушными рукавами и высокими манжетами. Бахрома также актуальна не первый сезон, но отходит от стиля вестерн, появляется в утилитарных вещах в виде кисточек на куртках, брюках, джинсах и даже может быть продолжением юбки, - отмечает ростовский дизайнер.

В этом году снова на лидирующих позициях изделия из кожи и экокожи. Добавьте один из уютных осенних цветов - и у вас получится ультрамодный образ.

Все лучшее - сразу. Фото: Евгения ГУСЕВА

ДЕКОНСТРУИРОВАННЫЕ ЖАКЕТЫ

Самым интересным трендом сезона Нина Венжик считает пэчворк. Наиболее органично и свежо пэчворк смотрится в пуховиках, куртках, кардиганах и объемных джинсовках, сотканных из кусочков денима разного оттенка. По мнению дизайнера, самый актуальный декор - бантики. Они повсюду: на блузках, поясах, рукавах и, конечно, заколках для волос.

Жакет и пальто - основа осенне-зимнего гардероба

- В этом сезоне по-прежнему актуальны укороченные жакеты, но при этом сохраняющие прямой силуэт. Они не самые практичные, но вносят свежие нотки. Наряду с жакетами простого кроя появился вариант для смелых модниц: как будто недошитые, с оторванными рукавами жакеты-полуфабрикаты, - шутит Нина. - Определенной смелости требует и ношение деконструированных жакетов: как будто взяли обычный жакет, перекроили его, перешили и собрали что-то совершенно новое и сложное. Это уже не просто одежда, а полноценное произведение искусства, которое добавляется в гардероб в составе костюмов. Например, с брюками на высокой посадке прямого кроя, классическими брюками-сигаретами или объемными джинсами на высокой посадке.

БАРХАТ И ПАЙЕТКИ

Не один сезон прослужит пальто маскулинного покроя, прямое, максимально простое и свободное. Стеганое, в клетку, однотонное - выбирайте, какое вам по душе, только убедитесь, что оно сшито из шерсти, твида или букле. Пальто из натуральных тканей будет радовать вас дольше. Если хотите меховое изделие, обратите внимание на искусственный мех: так называемые шубки-тэдди все еще в моде.

Считается, что велюр и бархат - классические тренды вечерней одежды, но постепенно они переходят в повседневные образы, а пока несменный лидер праздничной моды - пайетки. Они могут украшать не только платья, но и классические костюмы, брюки и юбки.

Дизайнер из Ростова-на-Дону акцентирует внимание на главном правиле: чем больше пайеток и чем они ярче, тем проще и лаконичней должен быть крой изделия.