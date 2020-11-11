"Там массовое захоронение людей": Памятник ростовскому музыканту Киму Назаретову хотят установить на братской могиле

Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова. Фото: Санкт-Петербургский дом музыки.

Вот уже второй день не утихают споры, где установить памятник знаменитому на весь мир музыканту из Ростова-на-Дону Киму Назаретову. На заседании городской комиссии по рассмотрению конкурсных работ проектов монумента были озвучены разные места, в которых может появится изваяние. И в итоге мнения разделились.

ПАМЯТНИК НА КОСТЯХ? НЕ ЭТИЧНО.

Одни горожане предложили территорию вблизи Публичной библиотеки, другие в Парке 1 мая, что напротив городской филармонии. Однако острее всего ростовчане восприняли инициативу одного из членом комиссии. По его мнению, монумент должен появиться там, где сейчас располагаются скульптуры сборщиц винограда в сквере напротив Консерватории имени Рахманинова. Но как только ростовчане об этом узнали, то в Интернете туже посыпались комментарии в духе: менять одно на другое - несправедливо.

Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» эксперт общественной палаты Ростова Николай Ларин, мнение о месте установки монумента нужно прежде всего спросить у родственников известного джазмена. И узнать у них, где они хотят видят памятник.

Но, по его мнению, ставить монумент в скверах на Садовой, где с середины прошлого века радуют глаз «виноградницы» - не совсем удачная идея.

- Вблизи консерватории и Дома книги существует массовое захоронение людей, - рассказал Николай Владимирович. - Там в период Великой Отечественной войны в подвалах прятались люди во время бомбежек города. Здания были разрушены и власти решили не застраивать эти места и тела погибших не забирать. Поэтому там были разбиты скверы. Об этом знают только историки. Я не думаю, что Ким Назаретов хотел бы, чтобы его памятник стоял на костях. Это не этично.

«ВОПРОС ВЫБОРА МЕСТА ВСЕ ЕЩЕ АКТУАЛЕН»

Мы связалась с руководителем ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александром Кожиным. По его словам, сами по себе «виноградницы» не имеют художественной ценности. Однако к ним привыкли жители города. Сносить их не нужно.

- Поэтому на заседании я предложил другое место, где должен появится памятник известному музыканту, - рассказал Александр Олегович. - Фигура может стоять на улице Пушкинской, напротив здания, где и был центр имени Кима Назаретова (в бывшем кинотеатре «Россия», - прим. автр.) Сейчас там все поросло деревьями.

Как рассказала «Комсомолке» начальник управления культуры города Яна Пилявская, вопрос выбора монумента и его места в Ростове все еще актуален. В конкурсе в общей сложности участвуют 16 проектов и большинство среди них - из Ростова-на-Дону.

- Все очень разные, с собственным взглядом на именитую личность, - добавила Яна Мурадовна.

Известно, что следующее заседании назначено на понедельник, 16 ноября.

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