Стол за 30 миллионов рублей продают в Ростовской области

Стол-шедевр подойдет любителям экзотики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области мужчина продает изысканный стол за 30 миллионов рублей. Он разместил объявление в интернете, на бесплатном сайте. Продавец утверждает, что покупатель получит не просто мебель, а настоящее произведение искусства.

Стол выполнен в форме гриба и, как говорит продавец, представляет собой нашу почву, ведь эти организмы живут повсюду. Если смотреть сверху на него, можно увидеть глаз. Как описывает продавец, это глубинное понятие, всевидящее око земли. А подсветка, которая, кстати, тоже присутствует, отсылает к далеким звездам.

Так или иначе, но лот действительно впечатляет. Излишняя мистификация, как приманка для богатых покупателей, размывается, когда Алексей описывает, каким образом создавался шедевр.

В Ростове продают уникальный стол. Фото: сайт авито.

- Изготовлен из массива ясеня, более тысячи склеенных брусков. В каждом слое прорезались каналы несущие в себе оптоволокно, а еще залито 570 килограммов смолы. Длина - почти три метра, ширина - около двух. На создание ушло три года почти ежедневного труда трех мастеров, - пишет продавец.

К слову, объявление о продаже, которое появилось всего пять дней назад уже посмотрели почти 8,5 тысячи человек.

Алексей уверяет, что, когда вы увидите этот сие творение, то вам не захочется торговаться. Возникает вопрос в транспортировке стола. В случае, если рабочие случайно уронят шедевр, им придется несколько лет работать на вас бесплатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"За ненадобностью": Дончанка продает вертолет бывшего мужа за четыре миллиона рублей

В Ростовской области девушка продает собственный вертолет за четыре миллиона рублей. Как рассказала собственница Юлия, воздушное судно досталось ей от бывшего мужа, который решил устроить сюрприз и преподнес летательный аппарат в качестве подарка. (Подробности)