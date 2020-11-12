Специалист по погребению развеял мифы вокруг похорон в пандемию коронавируса

Коронавирус внес свои коррективы и в работу похоронщиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В период пандемии коронавируса все больше людей заражаются не только новой инфекцией, но и мифами, которые витают вокруг нее. Некоторые считают, что болезни вообще не существует, другие, наоборот, боятся ее как огня. В последнее время широко распространилась практика, когда умерших в результате заражения, стали хоронить в закрытых гробах. Якобы из-за того, что даже от трупа можно подхватить вирус. Мы решили прояснить ситуацию и поговорили с вице-президентом Союза похоронных организаций и крематориев по ЮФО Игорем Усиковым. Он отметил, что с начала пандемии работа похоронщиков действительно претерпела ряд изменений.

ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ УПАЛА

- Не могу сказать, что смертей стало намного больше. Однако уже несколько месяцев люди все больше предпочитают кремировать усопших родственников, - говорит Игорь Александрович. - Это легко объяснить. Во-первых, гораздо дешевле, чем классические похороны. Во-вторых, ниже расходы и в будущем. Не надо тратиться на оградку, плитку вокруг могилы. А вообще покупательская способность в похоронной сфере стала значительно ниже. Люди отказываются от услуг, которые раньше пользовались популярностью - например пышных венков, музыкантов, дорогих гробов. Сказывается кризис.

По-мимо тотальной экономии, все чаще встречается такое, когда люди хоронят близких в закрытых гробах. Скорее всего это обусловлено страхом заразиться новым вирусом, если человек скончался из-за ковида.

- Это очередной миф, вызванный неинформированностью населения и паникой, - замечает собеседник. - Зачем хоронить в закрытых гробах, если трупы обрабатывают в морге специальными дезинфицирующими средствами? Такая практика была всегда, но сейчас этому уделяется особое внимание.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ТОЛПЫ

Кроме того, большую популярность в последнее время, особенно в столице России, обрели новые гробы со стеклянной крышкой. Якобы окружающие могут видеть усопшего без риска для своего здоровья. Вот только, по словам специалиста, все новое - это хорошо забытое старое.

- Такие гробы появились много лет назад. Их называли «цыганскими», потому что у этого народа принято несколько дней прощаться с умершим. Если, например, шел дождь, родственники спокойно приходили и видели человека, - вспоминает Игорь Усиков. - Намного важнее, чтобы на похоронах не собиралось по 50 человек. В такой толпе намного больше рисков заразиться коронавирусом, чем от одного покойного.

Незнания порождают проблемы, устранять которые приходится с большим трудом. Так в начале ноября в Ростове-на-Дону семья похоронила совершенно чужого человека. В морге перепутали тела, о чем выяснилось только через несколько дней, когда людям, чей родственник оказался в земле, по ошибке показали тело неизвестного им человека.

- Это как раз произошло из-за того, что они не стали открывать крышку гроба перед захоронением. Все по той же причине - страх заразиться коронавирусом, - говорит специалист. - Сейчас в деле разбираются следователи, но то что предстоит переделывать документы - факт.

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