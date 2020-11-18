Криминальный сериал "Ростов" покажут в США

В фильме снимались именитые российские актеры. Фото: сайт "Кино-Театр"

Детективный сериал "Ростов", рассказывающий о противостоянии советской милиции с бандитами в начале прошлого века, оказался в центре внимания американских продюсеров. Западные телевизионщики выкупили права на показ картины и планируют транслировать его сразу в нескольких странах Северной и Южной Америки.

События многосерийного фильма разворачиваются в 20-е годы прошлого столетия. Становления нового государства - СССР - заставило руководство ростовской милиции кардинально изменить систему работы. На место начальника отдела уголовного розыска назначают бывшего вора-рецидивиста Алексея Козырева. Его главная цель - искоренить бандитизм в городе, который после гражданской войны принял угрожающий масштаб.

Интересно, что сюжет картины основан на реальных событиях. Один из авторов сценария - донской историк и журналист Сергей Кисин. Он вместе со своим товарищем Алексеем Павловским откопали историю, которую сейчас официальные ведомства предпочитают не вспоминать. Неудивительно, ведь нечасто на должность начальника милиции назначают человека "по ту сторону баррикад".

- Мы нашли эту историю в книге, где описывалась преступность юга России. Только дважды в мировой криминалистике были подобные случаи, когда такой пост занимал бывший бандит, преступник, - говорит один из создателей сценария, идейный вдохновитель фильма, ростовчанин Сергей Кисин.

- Мы сопоставляли факты, искали информацию, которой было не так много. В результате написали сценарную идею и предложили ее на одном из кинофестивалей. Идея понравилась и нас привлекли в созданию многосерийного фильма.

Изначально планировалось провести съемки в Ростовской области. На донской земле вблизи Старочекасска хотели построить киногородок с множеством декораций, но проект не состоялся. В итоге создание фильма перенесли в Ярославскую область. Снимали все лето 2018 года. Спустя еще год картина вышла в прокат, ее показали на федеральном телеканале.

Сергей Кисин поделился размышлениями, почему картина может быть востребована на Западе. По его словам, подобные сюжеты интересны с исторической точки зрения.

- На американском рынке отслеживают любые тенденции в мировом кино. Тем более фильм рассказывает о переломном моменте в истории нашей страны. Об этом снято уже много фильмов, - говорит сценарист.

От добавил, что сейчас идет работа над созданием продолжения сериала "Ростов". На данный момент разрабатывается сценарий. Картина может выйти в прокат в середине 2022 года.

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