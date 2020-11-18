На волоске от смерти: донские автоинспекторы спасли водителей, застрявших в снежном буране

Фото: ГИБДД по РО

В последние несколько дней в Ростовской области резко ухудшились погодные условия. С начала недели идет снег, дует сильный ветер, температура воздуха упала ниже нуля. Обильные зимние осадки накрыли донские трассы, что спровоцировало многокилометровые пробки, значительно снизилась видимость. Неподготовленные водители оказались в ловушке, ведь многие не успели поставить зимние шины. Как итог, донские спасатели и полицейские принимали десятки вызовов от людей, оказавшихся в заложниках у снежного бурана. Все случаи описали в региональном ГИБДД.

В ПЛЕНУ СУГРОБОВ

Накануне, 17 ноября, на одной из трасс области водитель на иномарке не справился с управлением из-за метели и на скорости вылетел в кювет. Во время ДТП кузов иномарки повредился, а мужчина, буксуя на месте, отчаянно пытался вернуться на дорогу. Связи не было, поэтому дозвониться спасателям он не смог. Когда все усилия откопать машину ни к чему не привели, он вернулся за руль и решил дождаться, когда улучшиться погода.

К счастью, в этот момент по трассе на патрульной машине проезжали сотрудники ГИБДД. Они увидели застрявшую в снегу иномарку и остановились выяснить, что произошло. Мужчина выскочил из машины и рассказал все полицейским. Старший лейтенант Алексей Ликанин и лейтенант Александр Дацюк вызвали эвакуатор и помогли погрузить автомобиль на спецтехнику. Водитель поблагодарил инспекторов за помощь и отправился за своим авто на стоянку.

ИСКАЛИ ВСЮ НОЧЬ

Подобный случай произошел и в Боковском районе. Ночью двое друзей на своем автомобиле попали в снежный занос. Это произошло на проселочной дороге вблизи отдаленного хутора. Они позвонили в службу спасения, описали случившееся, но назвать свое местоположение не смогли. Между тем, в районе поднялась сильная метель, видимость снизилась до трех метров.

Система 112 в автоматическом режиме определила координаты людей, после чего на место отправились спасатели.

- Координаты нам были известны, но ночное время, метель, плохая видимость и малознакомая местность не позволили сразу найти балку. С рассветом мужчины вышли на возвышенность, где и были обнаружены спасателями. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

ПОДАВАЛ СИГНАЛ ФОНАРИКОМ

В тот же день на трассе "Ростов - Ставрополь" водитель большегруза, двигаясь транзитом через донской регион, остановился на ночлег на специальной площадке. С рассветом, когда он попытался завести двигатель, понял, что на морозе разрядился аккумулятор. Продолжать движение было невозможно. В лютую метель он вышел на дорогу и стал подавать проезжающим водителям сигналы о помощи с помощью фонарика на телефоне.

К счастью, мимо проезжали сотрудник ГИБДД. Инспекторы остановились и вызвались помочь человеку. Командир взвода - капитан Эдуард Попов и его заместитель старший лейтенант Алексей Ступченко остановили проезжающий мимо грузовик и с помощью кабеля "прикурили" автомобиль. Убедившись, что машина на ходу, водитель поблагодарил инспекторов и продолжил путь.

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