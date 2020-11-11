«Многие переживают, попадут ли в рай»: священник рассказал, как вера помогает в пандемию коронавируса

Евгений Осяк посещает верующих дома и в больнице. Фото героя публикации.

Еще весной священники Ростовской области начали посещать верующих дома и в ковидных госпиталях. Один из них, настоятель Покровского и Успенского храмов отец Евгений, уже полгода причащает и разговаривает с пациентами. Он поведал, почему людям в пандемию так нужна вера.

ОБРЯДЫ НА ДОМУ И В БОЛЬНИЦАХ

Отец Евгений вспоминает, что в начале пандемии к нему начали обращаться верующие на самоизоляции и близкие пациентов. Попав в сложную ситуацию, люди хотели исповедаться, причаститься, просто поговорить. Тогда священники решили помогать не только в храме или церкви, но у них дома и даже в больнице.

— Донская митрополия организовала обучение для 40 священников со всех приходов области. Сотрудники Противочумного института показали, как пользоваться защитным костюмом, рассказали о мерах предосторожности. Почти сразу после этого мы приступили к работе.

Если человек не болеет и просто самоизолировался, священник надевает маску и перчатки. К зараженным и госпиталь, и домой можно приходить только в защитном костюме. Пришлось изменить обряды. Например, для причастия используют только одноразовые сосуды. Если таинство проводили в красной зоне, все предметы оставляют там же — позже их утилизируют.

К зараженному можно прийти только в защитном костюме. Фото героя публикации.

ПАНИКА У ВСЕХ

За раз священник может посетить больше десяти пациентов госпиталя. По словам отца Евгения, чаще всего обратившиеся очень напуганы.

— Многие начинают думать о смерти. Переживают, спрашивают, попадут ли в рай, - говорит он. - А порой люди думать ни о чем другом не могут кроме болезни. Однажды пришел к одной женщине, а она и не догадывалась о моем визите. Родственники попросили ей помочь, успокоить ее. Но она очень обрадовалась, когда поняла, кто я.

Священник часто сталкивается с паникой даже, казалось бы, на пустом месте. Бывает, что человек просто простудился или вообще не болен, но боится коронавируса.

— Каждый день приходим к людям, которые находятся на самоизоляции, - продолжает собеседник. - Даже всем известное ОРВИ может вызвать сильнейший стресс. Переживают и здоровые. В этом случае с человеком нужно просто посидеть, поговорить по душам, дать совет.

По словам священника, чаще всего человека нужно просто успокоить.

НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ

Случались, к сожалению, и трагические истории. Однажды священника не пустили в больницу, чтобы причастить пациента. А через время выяснилось, что человек скончался. Но чаще ему удается попасть к людям, а потом они звонят ему и говорят спасибо. После таких звонков отец Евгений понимает, что все не напрасно.

— Я уверен, что мои слова могут помочь, - говорит батюшка. - Наверное, кто-то мирской скажет, что эффект плацебо. Лично для меня это - сила веры. Человек понимает, что Бог его услышит и поможет. Это придает сил.

Сам отец Евгений не болел коронавирусом. По словам священника, он не боится заразиться, просто не может себе этого позволить.

— Когда ко мне обращается человек, я не думаю, заражусь или нет. Больше занимает, как можно помочь. У меня даже не возникает вопрос, идти к пациенту или нет. У меня такого выбора нет, мне нужно нести свой крест, выполнять своё пастырское предназначение.