Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Многие переживают, попадут ли в рай»: священник рассказал, как вера помогает в пандемию коронавируса

Отец Евгений посещает пациентов и проводит церковные таинства в красной зоне
Светлана ЛИСИЦЫНА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Евгений Осяк посещает верующих дома и в больнице. Фото героя публикации.

Евгений Осяк посещает верующих дома и в больнице. Фото героя публикации.

Еще весной священники Ростовской области начали посещать верующих дома и в ковидных госпиталях. Один из них, настоятель Покровского и Успенского храмов отец Евгений, уже полгода причащает и разговаривает с пациентами. Он поведал, почему людям в пандемию так нужна вера.

ОБРЯДЫ НА ДОМУ И В БОЛЬНИЦАХ

Отец Евгений вспоминает, что в начале пандемии к нему начали обращаться верующие на самоизоляции и близкие пациентов. Попав в сложную ситуацию, люди хотели исповедаться, причаститься, просто поговорить. Тогда священники решили помогать не только в храме или церкви, но у них дома и даже в больнице.

— Донская митрополия организовала обучение для 40 священников со всех приходов области. Сотрудники Противочумного института показали, как пользоваться защитным костюмом, рассказали о мерах предосторожности. Почти сразу после этого мы приступили к работе.

Если человек не болеет и просто самоизолировался, священник надевает маску и перчатки. К зараженным и госпиталь, и домой можно приходить только в защитном костюме. Пришлось изменить обряды. Например, для причастия используют только одноразовые сосуды. Если таинство проводили в красной зоне, все предметы оставляют там же — позже их утилизируют.

К зараженному можно прийти только в защитном костюме. Фото героя публикации.

К зараженному можно прийти только в защитном костюме. Фото героя публикации.

ПАНИКА У ВСЕХ

За раз священник может посетить больше десяти пациентов госпиталя. По словам отца Евгения, чаще всего обратившиеся очень напуганы.

— Многие начинают думать о смерти. Переживают, спрашивают, попадут ли в рай, - говорит он. - А порой люди думать ни о чем другом не могут кроме болезни. Однажды пришел к одной женщине, а она и не догадывалась о моем визите. Родственники попросили ей помочь, успокоить ее. Но она очень обрадовалась, когда поняла, кто я.

Священник часто сталкивается с паникой даже, казалось бы, на пустом месте. Бывает, что человек просто простудился или вообще не болен, но боится коронавируса.

— Каждый день приходим к людям, которые находятся на самоизоляции, - продолжает собеседник. - Даже всем известное ОРВИ может вызвать сильнейший стресс. Переживают и здоровые. В этом случае с человеком нужно просто посидеть, поговорить по душам, дать совет.

По словам священника, чаще всего человека нужно просто успокоить.

По словам священника, чаще всего человека нужно просто успокоить.

НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ

Случались, к сожалению, и трагические истории. Однажды священника не пустили в больницу, чтобы причастить пациента. А через время выяснилось, что человек скончался. Но чаще ему удается попасть к людям, а потом они звонят ему и говорят спасибо. После таких звонков отец Евгений понимает, что все не напрасно.

— Я уверен, что мои слова могут помочь, - говорит батюшка. - Наверное, кто-то мирской скажет, что эффект плацебо. Лично для меня это - сила веры. Человек понимает, что Бог его услышит и поможет. Это придает сил.

Сам отец Евгений не болел коронавирусом. По словам священника, он не боится заразиться, просто не может себе этого позволить.

— Когда ко мне обращается человек, я не думаю, заражусь или нет. Больше занимает, как можно помочь. У меня даже не возникает вопрос, идти к пациенту или нет. У меня такого выбора нет, мне нужно нести свой крест, выполнять своё пастырское предназначение.

Интересное

Рекомендуемые