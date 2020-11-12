9 симптомов пневмонии: как обнаружить признаки заболевания

Один из симптомов - высокая температура Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пневмонией называют воспалительное заболевание легких. Различные ОРВИ, в том числе, грипп и коронавирус периодически приводят к тому, что после их активной деятельности происходит воспаление легочной ткани со значительным поражением альвеол. Часто это случается на фоне снижения иммунитета. Диагностировать пневмонию бывает очень сложно, но по некоторым симптомам можно быстро понять, что требуется медицинская помощь.

Симптомы пневмонии

1. Учащенное дыхание. Человек делает один вдох в 2 секунды или даже чаще.

2. Снижение систолического (верхнего) давления ниже 90 мм рт. ст.

3. Проявляется спутанность сознания. Человек может вяло реагировать на окружающую обстановку, медленно обдумывать ответы на вопросы и плохо ориентироваться в пространстве.

4. Во время заболевания ОРВИ сначала происходит медленное улучшение состояния, а потом резкое ухудшение. Это связано с тем, что вашему организму удалось победить вирусы и бактерии в верхних дыхательных путях, но в нижних они продолжили размножаться. И в какой-то момент иммунная система начинает бурно реагировать на инфекцию.

5. Сильная лихорадка и температура выше 40 градусов. При этом происходит сильное потоотделение.

6. Очень частый кашель.

7. Колющая боль в груди, а при кашле человек пытается сделать глубокий вдох.

8. Постоянное состояние усталости. Это связано с тем, что в этот момент тканям и органам не хватает кислорода.

9. Губы и ногти приобрели синеватый оттенок. Это также скажет о недостатке кислорода.

Если у больного проявилась часть этих симптомов, нужно обязательно обратиться к врачу.