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"Хорошо, что не по статье": врач, рассказавший о гибели пациентов ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону, поделился подробностями увольнения

Несмотря на то, что мужчина остался в пандемию без работы, он не опускает руки
Анна ШИЛЯЕВА
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Врач уверяет, что делал все возможное, чтобы спасти пациентов

Врач уверяет, что делал все возможное, чтобы спасти пациентов

Неожиданный поворот получила трагическая история, случившаяся в ковидном госпитале донской столицы в середине октября. Врач, дежуривший в отделении с тяжелыми коронавирусными пациентами, решился не скрывая своего имени, рассказать о том, как за два часа, предположительно, от нехватки кислорода, умерли пятеро его пациентов.

А теперь Артур Топоров остался без работы. Как сообщили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону, врач уволился по собственному желанию.

Однако депутат Городской Думы Ростова-на-Дону Петр Пятибратов сообщил, что медика попросили уйти.

- Уволили за правду, - считает Пятибратов.

Об этом же заявила и звездный юрист Екатерина Гордон, которая опубликовала обращение анонима по теме.

Корреспондент «Комсомольской правды — Ростов» связался с врачом, чтобы узнать, что же все-таки произошло на самом деле.

Специалист-реаниматолог был немногословен.

- Конечно, что будет по-собственному, спасибо, что не по статье, - резюмировал Топоров.

Кроме того, он отметил, что сейчас проходит ряд собеседований и уходить из специальности не планирует.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Ростов» сообщала, что правоохранительные органы начали проверку по факту гибели пяти пациентов ковидного госпиталя. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Свое же расследование проводят и специалисты горадминистрации.

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Следователи разбираются в ситуации, сложившейся в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону. Заявление разобраться в ситуации в правоохранительные органы подал депутат гордумы. На это шаг его толкнули сообщения в Интернете о том, что в ночь на 12 октября в ковидном госпитале, якобы, закончился кислород и произошла массовая гибель тяжелых больных. При этом Петр Пятибратов подчеркнул, что не спешит с выводами о достоверности сообщений, и будет ждать результатов проверки.

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Происшествия: ЧП

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