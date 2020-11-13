Ростовчанка пробилась в популярный танцевальный телепроект "Танцы"

Ростовская участница шоу Кристина Кулакова. Фото: Instagram Кристина Кулакова

19-летняя ростовчанка стала участницей популярного телешоу. Девушка оставила позади сотни желающих занять место в составе одного из звездных хореографов.

Ростовчанка уже принимала участие в одном из сезонов кастинга шоу "Танцы", но в проект не попала. На этот раз удача улыбнулась девушке. Она оказалась в последнем сезоне проекта. Кристине Кулаковой предстоит важный этап концертов, где нужно показать все свои навыки в хореографии.

- Я сейчас под крылом команды Егора Дружинина. Нам очень повезло с хореографом! С нами работает Антон Лушичев. Мы на одной волне, он очень грамотно дает нагрузки, делится своим опытом и помогает на загнаться, ибо за время подготовки мыслей очень много, а они сбивают. У нас крутой номер! Немного забавный, техничный, стильный. Думаю, зритель заценит, - рассказала участница.

Молодая ростовчанка хочет дойти до финала телепроекта, но для этого ей нужно не вылететь из телешоу, чтобы продолжить работу со звездными хореографами.

Поболеть за землячку ростовчане смогут 21 ноября.

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