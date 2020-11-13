"Раньше летали постоянно": после долгого перерыва Ростов и Краснодар свяжет авиасообщение

Авиационный мост между соседними городами начнет работать на днях. Фото: Дадаян Давид

Ростов-на-Дону и Краснодар свяжет авиасообщение. Самолеты будут летать каждую среду из главного донского аэропорта "Платов". По информации одной из крупнейших авиакомпаний России, рейсы будут выполнять лайнеры Airbus A320. Они могут перевозить до 180 пассажиров за один рейс.

Стоимость билетов приятно удивляет. За одно место нужно заплатить 1500 рублей. Первый рейс будет осуществлен вечером 22 ноября. В столицу Кубани он прилетит через час. О перелетах в обратную сторону пока нет никакой информации.

Интересно, что рейсы из Ростова в Краснодар раньше летали регулярно. Как рассказал "КП" источник в авиационной отрасли, во времена СССР местные воздушные линии пользовались большой популярность у жителей.

– В Краснодар стабильно летали Л-410. Это небольшие самолеты на 12 пассажиров. Было очень много транзитных рейсов, когда самолет делал посадку в Ростове и отправлялся дальше. Кроме того, были маршруты и в небольшие города и села: Ейск, Каменск-Шахтинский, Ремонтненское, – отмечает собеседник.

– Лучше использовать наш старый аэропорт. Потому что на близкие расстояния добираться до "Платова" не совсем удобно.

Регистрация на рейс заканчивается за час, плюс путешественникам нужно еще столько же, чтобы добраться до самого аэропорта. Прибавляем сюда время в воздухе и путь от кубанской воздушной гавани до самого Краснодара. Получается как минимум три часа. Ровно столько же займет дорога между двумя городами, если ехать на скоростном электропоезде "Ласточка". Вот только цена на билет значительно ниже – около 700 рублей.

Интересно, что на юге есть и более короткий рейс – между Краснодаром и Сочи. Расстояние между кубанской столицей и курортом по прямой – около 170 километров. Сейчас регулярно без пересадок между этими городами летает только одна авиакомпания, полет занимает около часа. А вообще рекорды по самым минимальным расстояниям в России принадлежат полярным территориям. Например, есть регулярный рейс между Якутском и находящимся всего в 12 километрах поселком Нижний Бестях. Правда, там летают не лайнеры, а более экономичные вертолеты.