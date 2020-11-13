Вместо уроков школьница устроила эротическую съемку в туалете, разгорелся скандал

Записанное видео очень быстро стало доступно одноклассникам Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В одной из школ в Ростовской области произошел вопиющий инцидент. Ученица средних классов пришла в школу, но вместо уроков отправилась в туалет снимать откровенное видео. Девочка разделась, включила камеру и принялась записывать "обнаженку". Кадры получились, мягко говоря, непристойные.

Закончив дело, она скинул ролик своим подружками. Те в свою очередь переслали его другим по цепочке. Очень скоро ролик увидела вся школа. Над девочкой стали шутить, тыкать пальцем. В какой-то момент она не выдержала и в отчаянии рассказала все родителям.

Взрослые были в шоке от такой новости и сразу обратились в полицию. Они написали заявление, в котором попросили наказать всех, кто обижает ребенка. Вскоре в дело вмешалась городская прокуратура. Как отметила старший помощник прокурора Наталья Громченко, ответственность за случившееся теперь придется понести многим.

– Во-первых, тем, кто распространял видео. Сейчас проводится проверка. Во-вторых, родителям этой девочки. На них уже составлен протокол за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, – отметили в надзорном ведомстве.

Помощник прокурора напоминала, что за распространение откровенных видео с участием несовершеннолетних грозит уголовная ответственность. Между тем, ранее эта семья не попадала в поле зрения органов профилактики.