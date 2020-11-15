Не по щучьему велению: В Ростове-на-Дону рыбак сам поймал себя на крючок

Отправился за уловом, а попал в больницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовские врачи спасли зрение 35-летнему ростовчанину Ратмиру Магомедову, которому на рыбалке в глаз вонзился рыболовный крючок. Какое-то время мужчина пытался вытащить его самостоятельно, но после понял, что без помощи медиков не обойтись.

ЖДАЛИ К УЖИНУ С РЫБКОЙ

Ратмир строитель по профессии. Работу свою любит. Как и свою большую дружную семью: двух дочек, двоих сыновей и жену Ирину, с которой они вместе уже 10 лет. Женщина всегда с пониманием относилась к увлечению мужа рыбалкой. Мол, и своеобразная отдушина, и ужин.

- Муж в выходной день отправился на щуку. Я занималась детьми: возила их на занятия в кружках. А к вечеру ждала с уловом. И вдруг он звонит мне по видеозвонку. И показывает, что с ним случилось. Я как глянула, так у меня ноги подкосились, - с дрожью в голосе вспоминает Ирина.

Она увидела, что в глаз мужа, зацепив веко, вонзился массивный рыболовный крючок. Да не простой, а тройной с тяжелой металлической блесной (с таким ходят рыбалить на хищника: окуня, щуку, судака и форель, - прим. автр.).

- Он сказал, что вызвал такси, сейчас приедет домой и сам пытался вытащить крючок. Я испугалась, что так муж еще больше травмирует себе глаз. И сказала мужу, что сейчас сама отвезу его в больницу, - рассказала Ирина.

Сама женщина трудится в лаборатории одной из ростовских больниц. Поэтому быстро сориентировалась в ситуации, вспомнив, что глазной травмпункт, как и отделение офтальмологии, выполняющее сложные операции при различных травмах глаз, находится в Городской больнице скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону.

Вот такая конструкция появилась на лице рыбака.

НЕ ПОСЛУШАЛ ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

- Я рыбачу с детства. Лет с шести, наверное. Так что, рыбак - опытный. Эта осень теплая. Вот и отправился на Мертвый Донец в выходной. Но день выдался неудачным. Не клевало. Закинул удочку раз – не ловится. Другой, третий… Когда в четвертый закинул, то крючок зацепился за камыши. И довольно высоко, на уровне моего лица. Я дернул удочку. Не отцепляется. Еще промелькнула мысль, что проще пойти и руками его отцепить. Но не послушал свой внутренний голос. А зря! Когда дернул со всей силы еще раз, то крючок с блесной прилетели мне прямо в глаз, - вспоминает Ратмир.

В первый момент мужчина подумал, что уже остался без глаза. Сразу им видеть перестал. Померкло все. Но затем, нащупал рукой крючок, вонзившийся в веко.

- Сам, как ни пытался вытащить, не получалось. Только хуже становилось. И я был просто потрясен тем, как в больнице хрупкая врач-офтальмолог быстро сумела извлечь этот тройной крючок, «перекусив» его дужку какими-то хирургическими инструментамим, - говорит ростовчанин. - Я с первых же минут доверял врачам. Они сказали, что все будет хорошо. Так и вышло. Ранка от крючка уже практически зажила. Ее и не видно. А зрение, еще не восстановилось полностью, но врачи дают благоприятный прогноз. Прописали специальные капли. Нахожусь под наблюдением.

Мужчина признался, что после всего случившегося рыбалку не разлюбил. И, еще обязательно порыбачит. Только будет уже предельно осторожен, закидывая рыболовные снасти.

Ирина и Ратмир вместе уже десять лет.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Крючок чудом не повредил глазное яблоко

Светлана ШТОКАЛОВА, врач-офтальмолог: - У пациента получилась комбинированная травма глаза. Тяжелая блесна ударила в глаз, причинив ему контузию. А острый крючок зацепил верхнее веко и конъюнктиву. Чудом не повредив серьезно глазное яблоко. Нужно было аккуратно его извлечь и провести необходимую терапию. Кстати, этой весной к нам уже попадала жертва неудачной рыбалки. Это была девочка, которая отправилась на рыбалку вместе с папой. Тот закидывал удочку, но крючок угодил прямо в верхнее веко дочки. К счастью, глаз не задел. Но извлекать его из мягких тканей пришлось очень осторожно с помощью специальных хирургических инструментов.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Трофеи хранят в коробке

К слову, врачам частенько приходится бороться за зрение своих пациентов. Так, уже доводилось извлекать из глаз подростков и мужчин осколки отлетевшего диска газонокосилки, штырь от ограждения детской площадки, зашивать веко двухлетнего малыша, которого лапой по лицу случайно задел огромный дворовой пес-алабай.

- На базе нашего отделения офтальмологии создан и успешно функционирует областной центр всех неотложных состояний глаза. Есть и современная аппаратура, и новейшие методики, чтобы в подобных случаях сохранить пациентам зрение, - подчеркнула завотделением Ирина Шангичева.

А еще в этом отделении офтальмологии есть даже специальная коробка, в которой врачи хранят извлеченные из глаз пациентов опасные предметы. Там и пульки от пневматических пистолетов, и различные скобы, и металлические стружки, попавшие в глаза во время слесарных работ. И даже кусочки панциря рака. И - части рыболовных снастей. Практически всем из носителей этих «трофеев» врачи смогли спасти и сам глаз и зрение.