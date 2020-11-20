Идем на рекорд: аномальные морозы до -22 градусов ударят по Ростовской области

В последний день уходящей рабочей недели ожидается резкое похолодание. Фото: Архив КП

Небывалое для Ростовской области похолодание предстоит пережить жителям региона в пятницу, 20 ноября, а также предстоящие выходные. Дончанам стоит позаботиться о теплых вещах и отказаться от излишних перемещений по городу, ведь столбик термометра опуститься до аномальной отметки - 22 градуса. Об этом предупреждают спасатели со ссылкой на синоптиков.

Если прогнозам синоптиков суждено сбыться, то в эту пятницу будет побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Согласно исторической справке, самая низкая температура зафиксированная 21 и 22 ноября на Дону составляла -14 градусов. Такое было в 1919 году.

Наиболее высокая вероятность аномальных заморозков на этот раз в Чертковском, Миллеровском, Верхнедонском и Шолоховском районах

По информации синоптиков, кроме мороза прогнозируется также шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду. Этой ночью столбик термометра опустится от -17 до -22 градуса .

Специалисты говорят о том, что автомобилистам и пешеходам стоит быть особенно внимательными, ведь на дорогах из-за резкого понижения температуры возможен гололед.

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