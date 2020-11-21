Аномальный холод в Ростовской области, новый прожиточный минимум, пранкер на морозе: что происходило 20 ноября

В начале недели шел сильный снегопад. Фото: Олег УКЛАДОВ

Температурный рекорд

В нескольких районах Ростовской области МЧС начиная с пятницы прогнозировал рекордное для середины ноября снижение температур до -22 градусов. Самая низкая температура в середине ноября за время метеонаблюдений была отмечена в Ростовской области в 1919 году (-14 градусов). Будет ли побит рекорд покажут выходные. Наиболее высокая вероятность аномальных заморозков – в Чертковском, Миллеровском, Верхнедонском и Шолоховском районах.

Новый прожиточный минимум

В следующую пятницу власти Ростовской области, скорее всего, утвердят новый прожиточный минимум для пенсионеров. Он увеличится примерно на 700 рублей. Кроме того, будут продлены региональные выплаты многодетным семьям.

Пранкер-шутник «загорал» на морозе

Ставший за короткое время известным среди ростовчан автор розыгрышей на этот раз решил поваляться в шезлонге и вспомнить о море. И сделал он это на заметенной снегом улице, попивая сок. Мы узнали у шутника, зачем он рисковал здоровьем.