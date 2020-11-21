Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 21 ноября 2020: скончались еще 20 человек

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 21 ноября 2020 года. Фото: архив "КП"

По состоянию на 21 ноября в Ростовской области выявили еще 312 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, всего заболели уже более 37 тысяч человек. Наблюдается и положительная динамика: за минувшие 24 часа выздоровели 288 жителей, а всего - почти 30 тысяч.

Большинство новых случаев, как обычно, зафиксировано в Ростове-на-Дону. За ним идет Новошахтинск, Батайск и Таганрог. Лечение в стационарах получают 1883 пациента. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 141 человек. Второй день показатели смертности держаться на рекордном уровне - 20 человек за последние 24 часа.

Среди них восемь женщин в возрасте от 53 до 88 лет и остальные мужчины - от 41 до 78 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания, что могло спровоцировать осложнения в хое болезни. Таким образом, за все время пандемии от коронавирусы скончался 1171 человек.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 22850 человек. Врачи обследовали более 117 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мороз и пасмурное небо: какая погода ждет ростовчан 21 ноября

Рассказываем, как одеться в субботу, чтобы не замерзнуть (подробнее)