До отрицательных отметок понизилась температура в Ростове-на-Дону

В Ростов добрались морозы Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Обещанные синоптиками морозы добрались-таки до донской столицы и напомнили ростовчанам о скором наступлении зимы. Обычно, отрицательные температуры на градуснике становятся толчком для покупки зимней одежды и обуви, а также замены резины на автомобиле.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от 0 до минус 2 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в плюс 5 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 1 до плюс 2 градусов. В пятницу, 13 ноября, в донской столице ожидается ясная и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается, но с утра на асфальте возможен снежный налет.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 767-768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 51 до 81 процента.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Переменная облачность и легкий ветерок ожидают ростовчан в конце рабочей недели.

Влажность по-прежнему будет высокой.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!