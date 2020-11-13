Как защититься от интернет-мошенничеств, обсудили донские парламентарии

Депутаты ЗС РО обсудили вопросы совершенствования правоприменительной практики в сфере предупреждения и профилактики преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. ФОТО:пресс-служба ЗС РО

В последние время все чаще жители Ростова и области становятся жертвами интернет-мошенников. Сотрудники полиции то и дело предупреждают граждан быть более осторожными и не разглашать данные своих карт. Однако практически ежедневно злоумышленники продолжают наживаться на доверчивых обывателях.

Ставшая привычной схема звонка от лжесотрудников банков (мошенник звонит абоненту и под видом того, что по банковскому счету совершаются подозрительные манипуляции, запрашивает личные данные у владельца, после чего со счета списываются деньги - прим. ред.), к сожалению, отлично работает на наименее защищенных в этом плане гражданах - доверчивых стариках.

Также на просторах Интернета появилось немало фейковых сайтов-дублеров. Человек, покупая что-либо на таких сомнительных ресурсах, остается и без денег, и без товаров.

Эту тему обсудили на круглом столе депутаты областного Законодательного собрания. Кроме парламентариев, в мероприятии участвовали и другие специалисты.

- В наши дни во время стремительного развития интернет-технологий высокими темпами растет количество совершаемых IT-преступлений. Все чаще мы слышим о таких преступлениях, как хищение денежных средств с банковских карт граждан, мошенничество при покупке товаров через фейковые сайты-дублеры и так далее. И самое страшное в том, что от этих противоправных действий страдают самые незащищенные слои населения - наше старшее поколение. Поэтому сегодня нам необходимо эту тему обсудить и понять, имеются ли проблемы в правоприменительной практике или все же эти преступления связаны с возможными несовершенствами законодательства, - рассказал заместитель председателя Законодательного собрания - председатель комитета по строительству, депутат Александр Скрябин.

В свою очередь председатель комитета донского парламента по законодательству, депутат Александр Косачев отметил, что подобного рода аферы возможно осуществить, если у мошенников окажутся данные банковских карт и счетов граждан.

- Поэтому ни при каких случаях не стоит сообщать эти данные по телефону, почте, смс. Настоящие сотрудники банков в ходе телефонного разговора никогда не будут запрашивать у своих клиентов какие-либо персональные данные, поскольку им запрещено это делать, - подчеркнул Александр Косачев.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

После обсуждения парламентарии подошли к главному вопросу - как обезопасить людей от интернет- и телефонных мошенничеств. И здесь необходимо подчеркнуть несколько важных моментов.

Во-первых, многие граждане просто не осведомлены и наивно верят обманщикам, раскрывая свои личные данные. Во-вторых, злоумышленники внедряют все новые и новые схемы обмана. И, в-третьих, существуют особенности законодательства, которые не позволяют оперативно реагировать на каждый случай и выходить на преступников. Осложняет ситуацию и тот факт, что регионы лишены возможности правового регулирования в сфере информационных технологий и связи, которые смогли бы переломить негативную тенденцию.

Поэтому депутаты пришли к выводу, что надо «бить по нескольким фронтам». Парламентарии считают, что необходимо просвещать население. Для этого депутаты будут продвигать информацию о том, как не стать жертвой обмана, через личные аккаунты в социальных сетях, а также рассказывать о мошенниках на личных приемах граждан. приемах населения.

Кстати, представители банков и полиции активно поддержали эту идею. А последние пообещали предоставить парламентариям информацию о том, как защититься от мошенников.

Также были внесены предложения по изменению федерального законодательства в области защиты персональных данных.