Сваха для дочек: ростовчанка по объявлениям выдала удачно замуж трех дочерей

Фото: Примерить свадебное платье мечтает каждая. Фото: АДАМОВИЧ Олег.

Большинство людей мечтают о крепкой и счастливой семье. Но прийти к этому удается не каждому. А вот Татьяна Сорокина из Аксайского района не только сама прожила все жизнь в счастливом браке, но и нашла замечательных мужей для троих дочерей! А сейчас пытается выдать замуж и четвертую. О том, как ей это удалось, 69-летняя женщина рассказала корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов».

«ОНА У МЕНЯ НЕЦЕЛОВАННАЯ»

Татьяна Сорокина сразу отметила, что все три девочки, которых она сосватала, приемные. Но это не мешает женщине любить их как своих родных и от всего сердца желать им счастья.

Первую, Настю (имя изменено - прим. ред.), впрочем, как и остальных, Татьяна Сорокина выдала замуж по объявлению в газете.

- Она у меня была на второй группе инвалидности. Я это указала. Девочка хорошая, славная. Расписала в объявлении все ее достоинства. Она же до мужа ни с кем не встречалась. Нецелованная была. На наше объявление отозвалась женщина. Поговорили с ней по телефону, а потом она с сыном пришла к нам в гости, - рассказала Татьяна Сорокина.

Девушка и парень сразу приглянулись друг другу. Между ними завязалась дружба, а потом — отношения и свадьба.

Вместе они уже 25 лет! Родили дочку и сына, и уже у супругов есть даже внук.

- Кстати, врачи настоятельно уверяли, что рожать Насте нельзя! Но, как видите, не зря она их не послушала! У нее прекрасные дети, - гордится внуками Сорокина.

«ЛЕЧИЛА РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ»

Вторая дочь, Юля (имя изменено - прим. ред.), несколько лет встречалась с парнем. Он был ее первой любовью. Но жениться на девочке из приемной семьи красавец-кавалер не захотел. Выбрал другую — побогаче и с жильем.

А Юля осталась с разбитым сердцем. У 18-летней девушки началась такая депрессия, что она даже хотела покончить собой. Но, к счастью, рядом была мать. Татьяна, как могла, поддержала Юлю в ее горе.

А потом женщина решила познакомить дочь с юношей, думала, что хоть это излечит ее от сердечных ран. Татьяна дала объявление в газету.

- Пришло много писем. Юля отобрала те, которые понравились. А мне особенно из всех писем понравилось от одного юноши. Он не мог ни с кем познакомиться, потому что стеснялся своей внешности. Но я его решила пригласить. Он приехал к нам вместе с бабушкой. Правда, я сразу предупредила, что дочь замуж не спешит пока, - вспоминает женщина.

Так Юля и Олег начали встречаться.

- Однажды, дочка захотела бананов, - вспоминает мать-сваха. - А на дворе - 90-ые годы, сплошной дефицит. А Олег где-то купил огромную гору этих фруктов и привез моей девочке. Они общались несколько лет, а потом поженились. Я за все благодарна зятю. Юля одно время хотела бросить техникум, так он заставил ее доучиться. Помогал контрольные делать. Олег — большой молодец.

ПРИСТРОИЛА ДАЖЕ С РЕБЕНКОМ

С еще одной дочерью Татьяны Натальей (имя изменено - прим. ред.) случилась беда. Мужа Натальи убили, когда девушка была беременной. Так что рожала женщина, уже будучи вдовой.

- После рождения доченьки Наташа долго была одна. Не хотела никаких отношений. Даже близко никого к себе не подпускала. А в 29 лет говорит: «Мам, а давай и меня попробуем замуж выдать», - вспоминает Татьяна.

И вновь женщина пошла давать объявление в газету. Одним из главных требований к кандидату был трезвый образ жизни.

И вот на встречу к Наталье приехал кавалер. Во время разговора он возьми да и проговорись, что тоже не прочь выпить. Так Наталья его сразу прогнала. Но потом все же появился достойный жених.

- Мальчишка такой смугленький, а глаза - добрые-добрые. Как глянула в эти глаза, так и утонула в них. Такие ласковые. Мужчину ведь сразу по глазам видно! Вот так и живет с ним Наталья уже 20 лет. Двух девочек родили, - продолжает многодетная мама.

А теперь у Татьяна задача выдать замуж 29-летнюю Елену.

- Она у меня добрая, миниатюрная, но, в то же время, все при ней. Умеет и любит готовить. Но она страдает эпилепсией и иногда случаются приступы. Дочь очень мечтает о своей семье, - поделилась Татьяна.

АЛЛО!

Кстати, телефон для связи с Еленой есть в редакции. Узнать его вы можете, позвонив по номеру: 8-909-409-00-00.