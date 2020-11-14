Для самых востребованных специалистов: в ЮФУ разработали образовательную программу «Компьютерная математика: теория и приложения»

Фото: Мехмат ЮФУ

В Южном федеральном университете создали образовательную программу «Компьютерная математика: теория и приложения», нацеленную на подготовку высококвалифицированных специалистов для ведущих инновационных предприятий реального сектора экономики.

Интересной особенностью программы стало существенное использование двух онлайн-курсов.

Первый из них - «Сложность вычислений». По словам руководителя образовательной программы, профессора института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича ЮФУ Якова Михайловича Ерусалимского, основная цель курса заключается в ознакомлении обучающихся как с классическими результатами в области исследования вычислительно трудных задач, так и с новыми результатами в этой области, полученными в последние годы. Именно рассмотрение современных подходов и делает курс весьма актуальным и востребованным для будущих выпускников программы, планирующих заниматься разработкой эффективных алгоритмов.

В ЧЕМ СУТЬ КУРСА?

Курс размещен на национальной платформе открытого образования. В его рамках обучающиеся будут изучать алгоритмические задачи и внутренне присущую им сложность. Решение многих из представленных в курсе задач очень важно для практики, так как позволяет сэкономить значительные ресурсы.

Чтобы понять, нужно ли пытаться решить задачу точно, или приближенно, или использовать какие-то эвристические методы, необходимо научиться видеть сложность, связанную с самой сутью задачи, а не с особенностями выбранного алгоритма, технической реализации или конкретных экземпляров задачи.

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО СТУДЕНТАМ, ОРИЕНТИРОВАННЫМ НА КОМПЬЮТЕРНУЮ НАУКУ И МАТЕМАТИКУ

Второй курс называется «Алгебра и алгоритмы». По мнению заведующего кафедрой алгебры и дискретной математики института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича ЮФУ, д.т.н. Бориса Яковлевича Штейнберга, этот курс особо интересен для студентов, ориентированных как на компьютерную науку, так и на математику. Сочетание заданий по теоретическим аспектам рассматриваемых проблем с реальными программистскими задачами позволит обучающимся оценить как красивую теорию, так и силу алгоритмов, которые она поддерживает.

Языком реализации курса «Алгебра и алгоритмы» стал английский. Этот курс, предназначенный для размещения на платформе Coursera, познакомит обучающихся с некоторыми важными концепциями построения и сложности алгоритмов через приложения алгебры к, казалось бы, неалгебраическим алгоритмам, а также через разработку алгоритмов для арифметических и алгебраических операций.

ДЛЯ БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Миссия магистерской программы «Компьютерная математика: теория и приложения» Южного федерального университета состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов в области прикладной математики, информатики и информационных технологий на основе использования достижений отечественной математической школы, передовых научных знаний в области компьютерной индустрии и современных, в том числе дистанционных, методик обучения. Базируясь на достижениях научных школ ЮФУ и его партнеров в области параллельного программирования для суперкомпьютеров и вычислительных кластеров, объектно-ориентированного и системного программирования, искусственного интеллекта и анализа больших данных, программа ориентирована на выпуск конкурентоспособных специалистов, стремящихся занять достойное место в цифровой экономике и способных вывести отечественных производителей на опережающие позиции на рынках НТИ.

Необходимость разработки и внедрения магистерской программы продиктована требованиями рынка труда в высококвалифицированных кадрах, с одной стороны, обладающих хорошей теоретической подготовкой, с другой стороны, способных к саморазвитию и дальнейшему самостоятельному обучению в течение всей жизни.

По словам Евгения Муханова, проректора по проектно-инновационной деятельности и международному сотрудничеству ЮФУ, для университета данная программа - это подготовка специалистов в одной из самых востребованных профессий будущего - создателей беспилотного транспорта.

- Реализуя ее в сотрудничестве с МФТИ, мы даем возможность получить уникальную подготовку по разработке ПО для беспилотных автомобилей. Такая магистерская программа может быть привлекательной для успешных выпускников бакалавриата других вузов, в том числе и из других стран. Для ЮФУ она станет важным проектом и позволит в дальнейшем создать систему подготовки программистов для беспилотных наземных и летательных аппаратов, для беспилотных надводных и подводных судов, для роботов, - отметил Евгений Муханов.

НЕМНОГО О СОЗДАТЕЛЯХ

Современные онлайн-курсы, которые, безусловно, помогут студентам, разработаны специально для образовательной программы «Компьютерная математика: теория и приложения» сотрудниками Московского физико-технического института - доктором физико-математических наук Дмитрием Александровичем Шабановым и кандидатом физико-математических наук Александром Борисовичем Дайняком, являющимися авторами уже нескольких онлайн-курсов, размещенных на российских и международных образовательных платформах. Их опыт - и как преподавателей курсов, и как разработчиков онлайн-контента, и как ведущих исследователей мирового уровня в своей области - позволил создать действительно актуальные, востребованные курсы.