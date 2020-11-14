С середины октября в Ростовской области вернули ряд ограничений. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 2020: какие запреты действуют в регионе. Рассказываем, как изменилась привычная жизнь ростовчан за последний месяц пандемии.

Власти начали ужесточать ограничения из-за роста заболевших. В середине октября в Ростовской области приостановили плановую медицинскую помощь. Исключение составляет курсовое и программное лечение, высокотехнологическая помощь, а также обследования призывников.

Постепенно начали возвращать и дистанционный режим работы. Так, предприятия и организации должны перевести на «удаленку» 30% сотрудников. Работать из дома должны пенсионеры в возрасте от 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Целый ряд ограничений касается развлекательных заведений. Так, кафе и ресторанам могут принимать гостей только 22:00. Кроме того, в заведениях запретили курить кальян. Приостановлена работа ночных клубов. Творческие коллективы не могут выступать в помещениях, где зрители смотрят представление стоя. Если посадочные места есть, залы могут заполняться только на 40%.

В Ростовской области зрители больше не могут посещать спортивные мероприятия в закрытых помещениях. Исключение – профессиональные соревнования. Однако и в этом случае могут быть заняты только 30% посадочных мест.

Ужесточен и масочный режим. Кроме общественного транспорта жители должны носить маски в лифтах и на территории парковок.

Детям до 14 лет запретили самостоятельно посещать торговые центры и гипермаркеты. Теперь они могут находиться здесь только в сопровождении родителей или опекунов.

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