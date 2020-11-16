В Ростовской области члены УИК прошли обучение с помощью компьютерного симулятора

Фото: Избирком РО

В Ростовской области члены избирательных комиссий прошли обучение с помощью компьютерного симулятора. Они отработали действия в самых разных ситуациях, которые могу возникнуть в день голосования.

Симулятор позволяет организаторам выборов проверить профессионализм. Обучающая игра моделирует даже нештатные ситуации, например, агрессия участников, плохое самочувствие кого-либо и другое. При этом симулятор не только позволяет приобрести практические навыки, но и изучить необходимые нормы законодательства.

Фото: Избирком РО

Дистанционный формат игры очень удобен, потому что позволяет учиться даже с телефона. Чтобы проверить знания, участники проходят тесты при помощи чат-бота.

Ранее обучающая игра работала в тестовом режиме. Симулятор показал эффективность, поэтому уже в 2020 году его внедрили в образовательный процесс.

Только этот году обучение прошли около 20 тысяч человек. Всего же в Ростовской области — более 26 тысяч организаторов выборов.