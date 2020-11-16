Попал под следствие: Мэра Волгодонска подозревают в махинациях с ремонтом дорог

Виктор Мельников возглавляет администрацию Водгодонска с 2017 года. Фото:old.volgodonskgorod.ru.

В Ростовской области второй день не утихает скандал в городе атомщиков Волгодонске. Накануне, 15 ноября, правоохранители нагрянули домой и в рабочий кабинет нынешнего сити-менеджера Виктора Мельникова. С самого утра там прошли обыски. В результате было возбуждено уголовное дело. А уже в понедельник, 16 сентября, стало известно, в чем его подозревают.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области, есть информация о том, что еще три года назад глава администрации Волгодонска посредством указаний якобы склонил директора МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» к превышению должностных полномочий. В частности, речь шла о подписании актов о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех автодорог общего назначения в городе.

В результате незаконных действий главы администрации бюджету был причинен ущерб на общую сумму более 16 миллионов рублей.

Как оказалось, преступление было выявлено следователями во время расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий директором МКУ «Департамента строительства и городского хозяйства».

- В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении главы городской администрации Волгодонска, - говорится в официальном сообщении регионального следкома. Известно, что дело возбуждено по части третьей статьи 33 Уголовного кодекса РФ. Наказание от штрафа в 100 тысяч до лишения права занимать определенные должности на госслужбе, а также до семи лет лишения свободы.

Напомним, Виктор Мельников родился в станице Глубокой Каменского района. Он окончил техникум садоводства и виноградорства Усть-Донецкого района. Несколько лет Виктор Павлович руководил совхозом «Мелиоратор» в Волгодонском районе. В конце 90-х он был избран главой Волгодонского района. А с 2017 года возглавляет администрацию города Волгодонска.