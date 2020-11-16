В акватории Дона столкнулись два теплохода

Препятствия для судового хода отсутствуют. Фото: Архив КП

В понедельник, 16 ноября, в акватории реки Дон столкнулись теплоходы "Волга 4007", который следовал из Азова в Турции, и "Междуреченск", направлявшийся по маршруту "Кавказ-Ростов". Как сообщили "Комсомольской правде-Ростов" в Росморречфлоте, авария произошла около 5:50 утра на 3 175 километре, неподалеку от порта Азов.

- Оба теплохода столкнулись левыми бортами. "Волга 4007" получил вмятину, а "Междуреченска" завален фальшборт в районе полубака. По предварительной информации, лоцман теплохода "Волга 4007", который перевозил крупную партию пшеницы, допустил ошибку и врезался в "Междуреченск", - отметили в ведомстве.

После столкновения суда поставили на якоря в порту "Азов" для выяснения обстоятельств произошедшего. Сколько времени понадобится на ремонт пока неизвестно. Это все зависит от времени потраченного на устранения повреждений, которые получили теплоходы.

Сейчас угрозы разлива нефтепродуктов и препятствия для судового хода отсутствуют.

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