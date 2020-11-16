«Запись на два дня вперед!»: Из-за первого снега ростовские водители атаковали шиномонтажки

Стоимость услуг зависит от радиуса колес. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, как обычно, неожиданно выпал первый снег. Зимние осадки разбудили спящих водителей, которые вспомнили о существовании зимней резины. Все как один поехали в ближайшие автосервисы, что спровоцировало огромные очереди.

Как рассказали "КП" в одной из ростовских шиномонтажек, ажиотаж начался с выходных. Прямо сейчас сотрудники сервисов обслуживают по несколько машин, загруженность очень высокая.

- У нас запись на два дня вперед. Сегодня и завтра уже все занято. Можно, конечно, подъехать и в условиях живой очереди, но не обещаем, что успеем вас переобуть, - говорит сотрудник.

Еще несколько месяцев назад ценники на замену резины были значительно ниже. Сейчас же стоимость выросла. Она также зависит от радиуса колес автомобиля. Так, например, чтобы «переобуть» 14-й диаметр, который обычно используется на отечественных машинах, необходимо заплатить, как минимум тысячу рублей. 15-й, соответственно, - 1 100 рублей. На многих иномарках стоят 16-е колеса, заменить которые будет стоит около 1500 рублей. Сюда входит и балансировка колес, что придает движению комфорт без толчков.

В автосервисе также рассказали, как следует хранить летнюю резину на время холодов.

- Обязательно положить покрышки в сухом месте при комнатной температуре. На морозе шины "дубеют", могут появиться трещины. Покрышки без дисков надо складировать в вертикальном положении, чтобы избежать деформации. Если шины хранятся на дисках, то их следует уложить в стопку, снизив давление наполовину, - отметил опытный сотрудник ростовской шиномонтажники.

Если вы хотите как можно быстрее «переобуться», вам следует записаться в сервис заранее. Конечно, можно попробовать прорваться между записями. Однако есть риск прождать несколько часов, так и не получив желаемую услугу.

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