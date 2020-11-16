Медики фиксируют все новые случаи заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 ноября 2020 года: донской регион на шестом месте в России по числу заболевших. Число заболевших коронавирусом достигло 35 595 человек. Только за минувшие сутки медики зарегистрировали - 314 новых случаев заражения.

Согласно последним данным Роспотребнадзора, лечение в стационарах получают 1 795 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 164 человека.

Статисти по заболевшим за минувшие сутки. Фото Правительство РО

Новые случаи заражения ковидом зарегистрированы в 40 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону - 132, Семикаракорском районе - 11, Каменске-Шахтинском - 10, Новочеркасске - 10, Шахтах - 10, Красносулинском - 10, Аксайском районе - 9, Таганроге - 9, Миллеровском - 9, Неклиновском - 8, Сальском районе - 8, Батайске - 7, Волгодонске - 7, Новошахтинске - 7, Верхнедонском - 5, Зерноградском - 5, Тацинском районе - 5, Азове - 4, Морозовском - 4, Мясниковском - 4, Орловском - 4,Шолоховском - 4, Каменском - 3, Милютинском - 3, Тарасовском - 3, Азовском - 2, Волгодонском - 2, Егорлыкском - 2, Матвеево-Курганском - 2, Песчанокопском - 2, Пролетарском - 2, Ремонтненском - 2, Цимлянском - 2, Багаевском - 1, Белокалитвинском - 1, Гукове - 1, Донецке - 1, Звереве - 1, Кагальницком - 1, Усть-Донецком районе - 1.

В результате вскрытия коронавирус подтвердился еще у 13 человек: шесть женщин в возрасте от 60 до 79 лет, семеро мужчин – от 59 до 85 лет. Медики отмечают, что все погибшие - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и прочими заболеваниями. С момента начала пандемии жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 1 076 человек.

Всего лабораториями Ростовской области за сутки проведено 7625 тестов на коронавирусную инфекцию. С апреля специалисты провели уже 1062,8 тысячи исследований.

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