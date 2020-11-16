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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 ноября 2020 года: донской регион на шестом месте в России по числу заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 16 ноября
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Медики фиксируют все новые случаи заражения коронавирусом

Медики фиксируют все новые случаи заражения коронавирусом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 ноября 2020 года: донской регион на шестом месте в России по числу заболевших. Число заболевших коронавирусом достигло 35 595 человек. Только за минувшие сутки медики зарегистрировали - 314 новых случаев заражения.

Согласно последним данным Роспотребнадзора, лечение в стационарах получают 1 795 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 164 человека.

Статисти по заболевшим за минувшие сутки. Фото Правительство РО

Статисти по заболевшим за минувшие сутки. Фото Правительство РО

Новые случаи заражения ковидом зарегистрированы в 40 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону - 132, Семикаракорском районе - 11, Каменске-Шахтинском - 10, Новочеркасске - 10, Шахтах - 10, Красносулинском - 10, Аксайском районе - 9, Таганроге - 9, Миллеровском - 9, Неклиновском - 8, Сальском районе - 8, Батайске - 7, Волгодонске - 7, Новошахтинске - 7, Верхнедонском - 5, Зерноградском - 5, Тацинском районе - 5, Азове - 4, Морозовском - 4, Мясниковском - 4, Орловском - 4,Шолоховском - 4, Каменском - 3, Милютинском - 3, Тарасовском - 3, Азовском - 2, Волгодонском - 2, Егорлыкском - 2, Матвеево-Курганском - 2, Песчанокопском - 2, Пролетарском - 2, Ремонтненском - 2, Цимлянском - 2, Багаевском - 1, Белокалитвинском - 1, Гукове - 1, Донецке - 1, Звереве - 1, Кагальницком - 1, Усть-Донецком районе - 1.

В результате вскрытия коронавирус подтвердился еще у 13 человек: шесть женщин в возрасте от 60 до 79 лет, семеро мужчин – от 59 до 85 лет. Медики отмечают, что все погибшие - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и прочими заболеваниями. С момента начала пандемии жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 1 076 человек.

Всего лабораториями Ростовской области за сутки проведено 7625 тестов на коронавирусную инфекцию. С апреля специалисты провели уже 1062,8 тысячи исследований.

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