Упор на образование и соцразвитие: в донском парламенте прошли публичные слушания проекта бюджета

Состоялись публичные слушания проекта бюджета Ростовской области на ближайшую трехлетку. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном собрании Ростовской области прошли публичные слушания главного финансового документа, который задаст темп жизни региона на ближайшие три гола. В этот раз бюджет региона формировался в непростых условия, ведь пандемия внесла свои коррективы. Однако ближайшая трехлетка по-прежнему сохранит социальную направленность. Рассказываем, как будет жить Ростовская область в эти три года.

БАЛАНС И СТАБИЛЬНОСТЬ

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области, депутат Андрей Харченко в начале обсуждения отметил, что публичные слушания очень важны для депутатов парламента. Это своего рода лакмусовая бумага того, насколько планируемый к принятию бюджет отражает пожелания жителей Ростовской области. Андрей Владимирович отметил, что бюджет на 2021-2023 годы стабилен и сбалансирован.

- Он остается социально ориентированным даже в большей степени, нежели бюджет 2020 года. 70,3% всех расходов идут на реализацию различных социальных программ - это порядка 140 миллиардов рублей. Кроме этого, мы не забываем и о бюджете развития. Динамика развития экономики должна быть устойчивой, постепенной и рассчитанной на долгосрочную перспективу, - подчеркнул парламентарий.

Отметим, что приоритетное место в бюджете по-прежнему занимают социальные государственные программы. Другие госпрограммы направлены на развитие агропромышленного комплекса, коммунальной и транспортной инфраструктур, экономики региона, поддержку малого и среднего бизнеса, обеспечение жильем отдельных категорий граждан и другие направления.

Так, на здравоохранение в следующем, 2021 году, предусмотрено 51,3 миллиарда рублей, на социальную политику - 62,7 миллиарда рублей, на образование - 15,5 миллиарда рублей, а на ЖХК - 26,9 миллиарда рублей.

Отметим, что с основным докладом по проекту областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов выступила заместитель губернатора Ростовской области - министр финансов Лилия Федотова.

ДОРОГИ БУДУТ ЛУЧШЕ, ДЕТСАДОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Кстати, в дорожном фонде на 2021 год заложено на 30% больше средств в сравнении с 2020 годом. Кроме того, в ближайшую трехлетку в регионе планируют построить 33 детских сада.

Лилия Вадимовна подчеркнула, что в основу планируемого бюджета легли те цели, которые поставлены в Указе президента Российской Федерации Владимира Путина.

- Перед нами стоят задачи, поставленные губернатором Ростовской области. Ну и, конечно же, прогноз социально-экономического развития Ростовской области учитывает не только очередную трехлетку, но и развитие региона до 2030 года. Это все легло в основу и стало нашей единой идеологией при формировании бюджета, - отметила спикер.

Всего в обсуждении приняли участие 319 человек: депутаты донского парламента, представители областного правительства, муниципальных образований и другие специалисты.

Стоит подчеркнуть, что это не окончательный вариант бюджета Ростовской области на следующие три года. Главный финансовый документ региона рассмотрят сначала на первом слушании, затем - на втором. И только после этого бюджет ждет окончательное чтение.