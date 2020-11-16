Как после отрицательного теста на ковид понять, что есть большой риск заболеть

Коронавирус не щадит ни молодых, ни пожилых Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот уже больше полугода в донском регионе не отступает пандемия. Ростовской области никак не удается выйти на плато по коронавирусу. Ежедневно на Дону продолжают заражаться сотни человек.

Так, на утро 16 ноября, нарастающим итогом общее число заболевших достигло 35 595. А за весь период жертвами COVID-19 в области и в городе стали 1 076 человек.

И, как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» Сергей Тимченко, врач, много лет проработавший в ростовской поликлинике, даже переболев ковидом, человек может заразиться вновь.

Кстати, Сергей Тимченко и сам недавно тяжело перенес коронавирус. По его словам, это ни с чем несравнимое заболевание. Ковид не похож на грипп и ангину. И может ударить по любым органам.

- Пожизненный иммунитет у переболевшего ковид-19, конечно, не вырабатывается. Да, человек на время получает защиту в виде антител. Обычно этот «безопасный» период длится два-четыре месяца. Потом антитела постепенно исчезают из организма, и человек вновь рискует заразиться, - прокомментировал Сергей Тимченко.

И то, даже антитела, не стопроцентная защита даже на какой-то определенный период. Антитела работают как барьер только в отношении конкретного штамма вируса, которым переболел человек. Ничего не мешает при этом заразиться тем же вирусом, но другого штамма.

А еще, по словам специалиста, есть небольшой секрет, знание которого поможет носителю антител понять, насколько крепок его иммунитет в плане ковида.

- Допустим, вы переболели коронавирусом. Сдали тест на антитела. Обязательно обратите внимание на отметку, показывающую их уровень. Если она меньше 10, то шанс повторно в ближайшее время «поймать» ковид равен 60-70 процентов. Если больше 10, то он падает до 5-7 процентов.

Специалист также настоятельно рекомендует всем ростовчанам носить маски и перчатки. И, по возможности, укреплять иммунитет. Сделать это совсем несложно. Необходимо больше употреблять лимонов, калины, также не забывать про элементарный витамин С.

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По его словам, этот недуг ни с чем не перепутать

Ситуация с covid-19 в Ростовской области крайне неутешительная. С каждым днем в регионе все больше людей заражаются коварным вирусом. Так, в среднем по региону, прирост заболевших в сутки – около 300 человек. Статистика летальных исходов также не снижается.

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