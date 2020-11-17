Пережить холода и не замерзнуть: как ростовские спасатели подготовились к зиме

Попавшим в беду на заснеженной дороге - помогут. Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области

В Ростовской области первый снег только выпал, а уже принес немало проблем жителям пешеходам и автомобилистам. Донские спасатели уверяют - справятся с любой зимней бедой - от коммунальных проблем до дорог. Ездить по заснеженным трассам абсолютно безопасно - на участках работают спасатели, которые готовы помочь в экстренной ситуации и даже обогреть.

Спасатели готовы к работе в сложных условиях. Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области

Как рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, областные спасательные службы готовы прийти на помощь при снежных заторах и в случае возникновения аварийных ситуаций; для оказания помощи участникам дорожного движения на дорогах Дона при необходимости будут развернуты пункты обогрева.

Так, в случае возникновения коммунальных аварийных ситуаций на помощь жителям области придут несколько тысяч специалистов. Электросетевыми организациями создано 458 аварийно-восстановительных бригад. Для ремонта и коммунального обслуживания предусмотрено 1037 единиц транспортных средств.

А при внештатных ситуациях на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения на помощь будут задействованы 1121 ремонтно-восстановительная бригада: более 4,1 тысячи рабочих и 1149 единиц техники.

- Для обеспечения безопасности на водоемах в муниципалитетах подготовлено более 400 спасателей, 46 специальных плавсредств и более 130 автомобилей для перевозки спасателей и снаряжения, - рассказывают в правительстве Ростовской области. - В случае наступления ЧС на территории области в кратчайшие сроки могут быть развернуты более 240 пунктов обогрева (71 мобильный и 170 стационарных).

Специалисты отработали работу в экстремальных погодных условиях. Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области

По их словам, на помощь застрявшим в снежных заторах автомобилистам подготовил 94 тягача, 108 единиц автотехники повышенной проходимости и более тысячи специалистов областных служб экстренного реагирования.

И все же зимой людям следует быть особенно осторожными. Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона рекомендует жителям области отказаться от поездок на дальние расстояния, перед началом следования по маршруту проверить горючее и средства оказания первой помощи. В случае непредвиденных ситуаций звонить спасателям по номеру 112.

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