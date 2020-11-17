Суд вынесет вердикт по делу о подготовке взрыва на концерте Киркорова

Дело вот уже не первый месяц рассматривает Южный окружной военный суд. Фото: Иван ВИСЛОВ

Приговор по громкому уголовному делу о неудавшемся взрыве на концерте Филиппа Киркорова в 2017 году в Махачкале планируют вынести в Южном окружном военном суде в эту среду, 18 ноября. Как сообщили в пресс-службе этого суда, судьи уже удалились в совещательную комнату. Заседание начнется в среду утром и, скорее всего, судьи будут зачитывать приговор несколько часов.

Как уже сообщала «Комсомольская правда-Ростов», четверо жителей Дагестана обвиняются в подготовке теракта на концерте звезды отечественной эстрады. Познакомились они на стройке в Махачкале. И, согласно обвинению, исповедовали радикальную исламскую идеологию и создали так называемую законспирированную «спящую» ячейку международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ - запрещена в России). Сами изготовили по инструкциям бомбы. Сами испытали две из них на стройке. Остальные припасли для концерта. Но взорвать не решились.

ВЕРСИЯ О ПОКУШЕНИИ

А широкое внимание общественности эта история привлекла еще и потому, что один из фигурантов вдруг заявил, что якобы вовсе не теракт с массовыми жертвами. Они готовили, а покушение на Киркорова, которого будто бы ему лично «заказал» из ревности… шоумен Галкин.

На полном серьезе один из обвиняемых утверждал, что Галкин, якобы обещал ему за это два миллиона рублей. И один миллион дал авансом… Подсудимый и его защита требовали возобновить следствие и пригласить для дачи показаний Галкина и Киророва.

Сами звезды отнеслись ко всему тому со свойственным им чувством юмора. Максим Галкин даже записал видеоролик, в котором попросил журналистов не беспокоить Филиппа, потому что он расстроен, что его «заказали» так дешево.

Следователи сочли этот ход попыткой затянуть судебный процесс и сменить обвинение на более «мягкую» статью уголовного кодекса.

СРОКИ ВПЛОТЬ ДО ПОЖИЗНЕННЫХ

В итоге фигурантам предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным статьям «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств», «Терроризм» и «Участие в незаконных вооруженных формированиях». А их санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

В конце судебного разбирательства тот самый якобы «наемник Галкина» заявил, что вообще ни в чем не признает себя виновным. И никакого отношения ни к бомбам, ни к запрещенным организациям, ни к готовящемуся взрыву на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году не имеет.