В Ростовской области в будущем году на образование потратят больше 51 миллиарда рублей

В донском парламенте состоялись публичные слушания проекта областного бюджета на ближайшие три года. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном собрании Ростовской области состоялось важное для жизни региона мероприятие - публичные слушания проекта областного бюджета на 2021-2023 годы. Так, парламентарии подробно обсудили, как и по каким отраслям планируется распределять бюджетные средства на ближайшие три года. Значительная часть обсуждения была посвящена системе образования.

И НАЦПРОЕКТЫ, И РЕГИОНАЛЬНЫЕ

С докладом перед депутатами областного парламента выступила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина. Она отметила, что наша система образования - одна из крупнейших в Российской Федерации. Так, только по количеству школьников регион занимает шестое место в стране.

Поэтому и бюджеты на эту отрасль впечатляют. В частности, только в будущем, 2021 году, на образование запланировано потратить больше 51 миллиарда рублей. В проекте бюджета учтены в полном объеме расходы и на меры социальной поддержи, и на выплату заработной платы сотрудникам, и на содержание бюджетных учреждений.

Кроме того, в приоритете для Ростовской области остается исполнение национального проекта «Образование». Делается и упор на реализацию региональных проектов. Так, к примеру, в рамках одного из таких - «Современная школа» - открываются центры образования «Точки роста». Планируется, что уже к 2042 году они появятся в 755 школах региона.

А современную цифровую среду в рамках одноименного проекта до конца 2023 года планируется создать в 911 школах. Это значит, что все донские школы получат современное оборудование вне зависимости от того, сколько в них учеников и в каких населенных пунктах они расположены.

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Однако в существующей сфере образования присутствуют проблемы. Одна из таких - школа в Батайске, которая вот уже несколько лет не может быть достроена. Депутатов волновало, когда это произойдет.

На этот вопрос народным избранникам ответил министр строительства региона Сергей Куц. По его словам, сейчас контракт с недобросовестным подрядчиком, затянувшим сроки сдачи объекта, будут расторгать в судебном порядке, а следом проводить новый конкурс. Ожидается, что школа должна, наконец, распахнуть свои двери 1 сентября 2022 года.

Была затронута тема и с бесплатным горячим питанием для учеников младших классов. Депутат Сергей Косачев отметил, что сейчас порция на школьника рассчитывается из стоимости 59 рублей. Его, как и многих других, волновал вопрос, увеличится ли эта сумма в следующем году.

Лариса Балина выразила надежду, что так и произойдет, а бюджет будет ориентирован на увеличение стоимости горячего питания.

БЮДЖЕТ ОСТАЕТСЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ

В целом, депутаты отметили, что представленный на публичных слушаниях проект регионального бюджета стабилен и сбалансирован.

- Он остается социально ориентированным даже в большей степени, нежели бюджет 2020 года, - отметил первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области Андрей Харченко. - Так, 70,3% всех расходов идут на реализацию различных социальных программ - это порядка 140 миллиардов (!) рублей. Кроме этого, мы не забываем и о бюджете развития. Динамика развития экономики должна быть устойчивой, постепенной и рассчитанной на долгосрочную перспективу. К примеру, в дорожном фонде на 2021 год заложено на 30% больше средств в сравнении с годом ранее. В ближайшую трехлетку предусмотрено строительство 33 детских садов.

По мнению специалистов, публичные слушания бюджета очень важны, так как позволяют каждому жителю получить полную и достоверную информацию о том, как формируются доходы бюджета, на какие цели и в каких объемах расходуются средства налогоплательщиков. А еще мероприятие отображает работу депутатов. Это своего рода лакмусовая бумага того, насколько планируемый к принятию бюджет отражает пожелания жителей Ростовской области и наказы избирателей.