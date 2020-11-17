«Никогда не испытывала такой боли»: Переболевшая ковидом ростовчанка рассказала о том, как все происходило

Ростовчанка рассказала, как перенесла ковид Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Вот уже почти девять месяцев на Дону не сбавляет обороты пандемия коронавируса. Очень многие жители региона столкнулись с тем, что они сами либо их родственники и знакомые переболели covid-19. Кто-то - в легкой форме, а кто-то оказался на аппарате искусственной вентиляции легких. При этом переболевшие отмечают, что испытывали разные симптомы. У одних пропадали запахи, у других обоняние при этом диагнозе сохранялось.

36-летняя жительница донской столицы Евгения рассказала корреспонденту «Комсомольской правды», как у нее протекал ковид.

ХОДИЛА НА РАБОТУ, КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО

Первые звоночки возникли в середине недели - в среду. У Евгении вечером после рабочего дня в офисе подскочила температура.

- Термометр показал 38,3. При этом ныло тело, - вспоминает она. - Состояние было похоже на грипп. Выпила жаропонижающее и легла спать. Утром проснулась вся мокрая. Температура - 37,1 градуса. На работу в четверг решила не идти. Самочувствие было неплохое. В пятницу утром градусник показал 36,7, и я отправилась в офис.

Евгения, на тот момент еще не понимавшая, что у нее ковид, продуктивно отработала, потом успела заскочить в магазин и купить матери подарок на день рождения.

- И вот пришла наконец-то домой, - говорит ростовчанка. - Почувствовала слабость, температура была 37,1. Списала на переутомление. Уже собиралась лечь спать, как у меня судорогой свело пальцы на ноге. Я решила, что так организм отреагировал на тренировку в спортзале, которая была на днях. А потом началось что-то невообразимое.

Судорога не отпустила ни через пять минут, ни через десять, ни через полчаса. Следом за правой ногой свело пальцы на левой.

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Евгения использовала все способы, которые знает, чтобы мышцы отпустило.

- Делала массаж, пыталась ущипнуть пальцы, встать двумя ступнями на пол, но толку - ноль, - сетует дончанка.

Параллельно с этими манипуляциями она судорожно листала Интернет. Запрос был один: «Что делать при судорогах?».

- На одном сайте советовали подставить ноги под кран с горячей водой. Еле добрела до ванной, подставила ноги под струю. И тут начался кошмар! - комментирует больная. - Теперь судороги сковали не только ступни, но икры ног! Они стали каменными, а боль была невыносимой. Я безумно испугалась. Не могла пошевелиться. Не могла выйти из ванной, чтобы добрести до телефона и вызвать скорую. Даже мелькнула мысль, что умираю. Никогда такой боли не испытывала. Потом понемногу боль ушла, и мышцы расслабились. Добрела до дивана и легла спать.

НИКОГО НЕ ЗАРАЗИЛА

При этом ростовчанка отмечает, что даже во сне, стоило ей только пошевелить ногой, судороги возвращались.

- Поэтому спала, не шелохнувшись. А утром судороги начались снова. Я еле дошла к маме, у которой был день рождения. Благо, она живет в соседнем подъезде. Поздравила ее, выпили винца - и всю боль в ногах как рукой сняло!

- Больше судороги не возвращались. Но субфебрильная температура держалась постоянно, - говорит Евгения.

И, даже несмотря на эти симптомы, женщина была уверена, у нее не ковид!

- Запахи-то чувствовала по-прежнему. В понедельник, на пятый день заболевания, я была вновь в офисе. Все было как обычно. А в обед я перестала чувствовать запах сигарет. Еще через пару часов - аромат духов, - делится женщина.

И только после этого Евгения заподозрила неладное. В этот же вечер она поехала в платную клинику и сдала экспресс-тест на ковид.

- Заплатила за это три тысячи рублей. Уже через 20 минут мне выдали результат. Я была «положительной». Оповестила об этом своего руководителя и ушла на больничный, - сообщила Евгения.

Кстати, никого из коллектива женщина не заразила.

ТРЕХНЕДЕЛЬНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ

Дома ей пришлось провести три недели. Врач из поликлиники выписал противовирусный препарат, антибиотик, витамин С, кроворазжижающий препарат и магний.

- В итоге запахи у меня пропали все. Также пропал вкус. Не чувствовала шоколад, цитрусовые. Хлорка, прочие бытовые средства, да и вообще все не пахли! Очень странные ощущения. Словно ты недочеловек, - вспоминает жительница донской столицы.

Утром, несмотря на то, что в квартире было прохладно, ростовчанка просыпалась в поту.

- Была мокрой вся подушка. При этом, отмечу, я замерзала ночью и сильно потела. Вечером постоянно испытывала слабость. Три недели подряд температура ближе к ночи поднималась до 37,3, - продолжает переболевшая коронавирусом.

В итоге, учитывая первые симптомы, женщина болела ковидом три с половиной недели.

Кстати, на последующие два теста ей уже не пришлось тратить деньги. Медсестра из поликлиники пришла с ними домой.

- По телефону мне сказали, что оба теста отрицательные. И только после этого я вышла на работу, - подытожила женщина.

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В Ростовое-на-Дону и в регионе ситуация с ковидом вот уже на протяжении многих месяцев неутешительная. В среднем по региону в сутки коронавирусом заболевают около 300 человек. И каждый день от ковида гибнут люди. Коронавирус не щадит ни молодых, ни пожилых. Поэтому крайне важно защитить себя от болезни, не забывая о масках и перчатках в общественных местах. А если вирус все-таки настиг вас, то необходимо тщательно выполнять все предписания врача.

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в донской столице и в области весьма неутешительна. Вот уже много месяцев власти и врачи делают все возможное, чтобы остановить пандемию. Но, даже не смотря на это, ежесуточно ковидом заболевают сотни человек. И каждый день вирус продолжает уносить жизни.