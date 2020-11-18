64 года на всех: В Ростове-на-Дону огласили приговор банде, готовившей взрыв на концерте Киркорова

Король эстрады не сразу узнал, какие страсти разгорелись вокруг его персоны. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 18 ноября, в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли приговор четверым жителям Дагестана – Хидирнеби Казуеву, Габибуле Халдузову, Самиру Ибрагимову и Шамилю Магомедову. Они признаны виновными в подготовке террористического акта на концерте звезды отечественной эстрады Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году.

Дело получило огромный общественный резонанс. Ведь один из фигурантов во время слушаний вдруг заявил, что подозреваемые готовили якобы вовсе не теракт с тысячами жертв, а исключительно покушение на короля отечественной эстрады. Причем, звезду будто бы «заказал» коллега Максим Галкин, посулив за это два миллиона рублей.

У подсудимых еще есть время обжаловать приговор. Фото: Южный окружной военный суд.

ЗА МИНУТУ ДО…

Суд начался с опозданием. Ближе к 10:30 утра конвоиры завели в зал судебных заседаний подсудимых по уголовному делу. Все четверо заметно нервничали: накануне гособвинитель попросил для обвиняемых суровые сроки наказания от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Провести лучшие годы жизни за колючей проволокой, прямо скажем, гнетущая перспектива. Двое из них – совсем еще юные, им в момент задержания было по 19 лет. Любопытно, что после своего ареста парни спокойно рассказывали на камеру дагестанским правоохранителям, как мастерили бомбы, готовясь устроить совсем другое «шоу»…

Но бенефиса не получилось: приговор судья зачитывал только в присутствии обвиняемых и их адвокатов и гособвинителя - ограничительные меры из-за коронавируса не позволили присутствовать на приговоре даже журналистам.

Несостоявшиеся боевики выслушали его молча. Как результат, от 10 до 19 лет лишения свободы.

«ЯЧЕЙКА» НА СТРОЙКЕ

Как уже сообщала «Комсомольская правда-Ростов», четверо фигурантов этого дела познакомились на одной из строек в Махачкале, куда приехали работать. Казуеву и Магомедову было тогда по 19 лет, Халдузову - 32, а Ибрагимову- 33 года. Сблизило новых знакомых, как считает следствие, то, что они исповедовали радикальную исламскую идеологию, присягнули террористам и создали так называемую законспирированную ячейку международной террористической организации ИГ - запрещена в России.

По версии следователей, один из друзей являлся в ней специалистом по минно-взрывному делу. А необходимые сведения брал в закрытых группах в интернете. Другой переписывался с боевиками, засевшими в Сирии, и, возможно, курировавшими их действия.

Вскоре строители изготовили самодельные бомбы. Две из них принесли на стройку – для испытаний. Обложили пеноблоками и привели в действие. Результат их вполне удовлетворил. В итоге, три другие бомбы спрятали у одного из друзей прямо под кроватью и стали думать, где бы устроить взрыв. Да такой, чтобы резонанс получился огромным.

БОМБА ДЛЯ КОНЦЕРТА

В это время в Махачкале должен был выступать любимец публики Филипп Киркоров. Билеты на грандиозное шоу «Я» были раскуплены задолго до концерта. А потому выступление должно было состояться при полном зале. И, вероятно, тогда заговорщики решили, что лучшего случая для коварных планов им не найти.

Согласно их первоначальным показаниям, они пришли на концерт, тайно прихватив свои «адские машинки». Но беспрецедентные меры безопасности их смутили: полицейские были повсюду, а войти в зал на концерт можно было только после прохождения через металлодетектор и тщательного досмотра. Поэтому побоявшись быть мгновенно разоблаченными, заговорщики покружили по округе, но к сцене так и не сунулись.

Так что, какая опасность прошла, буквально, по касательной, никто из участников того концерта, включая самого певца, и зрителей даже не знал.

Подсудимые получили 64 года на четверых. Фото: Южный окружной военный суд.

ТРИ СТАТЬИ НА ЧЕТВЕРЫХ

Тогда заговорщики-строители припрятали самодельные бомбы на объекте до лучших времен и более удобных, как они говорили тогда оперативникам, вариантов. Но местные правоохранительные органы не дремали. Вскоре сотрудники республиканского центра по противодействию экстремизму нашли взрывные устройства. Как тогда установили эксперты, их мощность в тротиловом эквиваленте составила около 100 граммов. Несостоявшиеся террористы пустись было в бега, но были задержаны.

Было возбуждено уголовное дело. Первоначально по статье 222 уголовного кодекса «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств». А когда задержанные начали давать показания и под запись на видеокамеру рассказывать и показывать, как собирали и испытывали бомбы, добавились еще и обвинения по статье 205 «Терроризм» и статье 208 «Участие в незаконных вооруженных формированиях». А их санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

И тут последовал неожиданный поворот…

«РЕВНИВЫЙ» ЮМОРИСТ?

Спустя почти два года после задержания, когда следствие уже практически подходило к концу, а дело готовились направить в суд, от одного из фигурантов - Хидирнеби Казуева и его защитника последовало неожиданное «откровение». Оно произвело эффект разорвавшейся бомбы, мгновенно всколыхнув не только все российские СМИ, но и шоу-бизнес.

Они заявили, что 19-летний парень вовсе не планировал теракт! Он якобы планировал убить… только Филиппа Киркорова. Заказ на певца будто бы поступил от шоумена Максима Галкина…

Согласно новым показаниям, в 2017 году, когда молодой человек ездил в Москву, то к нему чуть ли не на Красной площади подошел сам Максим. Знаменитость якобы за два миллиона рублей «заказал» ему убийство короля поп-сцены. Якобы очень уж он ревновал к певцу Аллу Пугачеву, которая, как известно, ранее была замужем за Киркоровым…

На полном серьезе задержанный утверждал, что один миллион юморист отдал ему сразу в качестве аванса. А еще снабдил мобильником и сим-картой для связи. Мол, все для того, чтобы привести «адскую машинку» в действие еще перед входом в концертный зал было. Но «наемник» будто бы добровольно отказался от этого, поняв, что тогда пострадает не один человек, а очень много народа.

И подозреваемый, и его защитник настаивали на том, чтобы следствие рассмотрело и эту версию. А еще вызвало для допроса и очных ставок лично звездное трио - Киркорова, Галкина, а если понадобится, то и саму Аллу Борисовну.

ХОРОШО, ЧТО ЧУВСТВО ЮМОРА ХВАТАЕТ

Первым на ситуацию в своем «инстаграме» отреагировал Максим Галкин. Он разместил там видеоролик, где со свойственным ему чувством юмора заявил:

- Уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево.

Чуть позже и сам Филипп Бедросович выложил на своей страничке в соцсети обращение Галкина и подчеркнул: «Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу…».

Следователи же вынуждены были выделить материал о покушении на убийство певца в отдельное производство и провести по нему доследственную проверку. Хотя были уверены, что эта история специально придумана, чтобы избежать ответственности за теракт. А еще и затянуть следствие.

Никаких подтверждающих данных о «заказе от Галкина» не было, фигурант и его защитник их не предоставили. Так что в возбуждении уголовного дела о «заказном покушении» на певца было отказано.

ШУТКИ КОНЧИЛИСЬ

Уголовное дело о несостоявшемся теракте на концерте Филиппа Киркорова было направлено в Южный окружной военный суд в Ростове, где слушаются все самые громкие и резонансные дела в Южном регионе и на Кавказе.

Ни Галкина, ни Киркорова в суд для дачи показаний, конечно же, не вызывали. К тому же сам «наемник» в своих новых «сенсационных откровениях» вдруг отказался и от причастности к созданию бомб для теракта, и от придуманной им самим же истории с «заказом от Галкина».

Как сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда, согласно приговору объявивший себя «наемником» получил 19 лет строго режима, Габибуле Халдузову - 18 лет, Самиру Ибрагимову - 17 лет и Шамилю Магомедову суд назначил наказание в виде 10 лишения свободы там же. Правда, у подсудимых еще есть время обжаловать приговор.

Пока неизвестно, следили ли за развязкой процесса Кикоров, Галкин и Пугачева, которых один из несостоявшихся террористов так легко вплел в клубок этого дела.

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