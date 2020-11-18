В Ростове-на-Дону вынесут приговор по "делу Синей Бороды"

На фото в соцсетях пара казалась счастливой. Фото: СОЦСЕТИ

В Ростовском областном суде закончено судебное следствие по громкому уголовному делу в отношении бывшего адвоката, который обвиняется в убийстве одной из своих бывших жен с особой жестокостью. Ему вменяют организацию поджога машины и другой бывшей жены.

ЖЕНЫ АДВОКАТА

Как уже сообщала «Комсомольская правда-Ростов», это самое громкое уголовное дело последних лет, получило такое название потому, что у ростовского адвоката было четыре жены. Так, первая, родившая ему сына, исчезла без вести в 2010 году при весьма странных обстоятельствах. Вышла с работы из офиса на проспекте Буденновского, но домой так и не вернулась. Ее поиски не увенчались успехом. И судьба женщины до сих пор не ясна…

Вскоре Валентин (имена изменены, - прим. автр.) женился на другой женщине – Анне. Познакомился с ней в травмпункте, куда молодая женщина обратилась после того, как на нее наехала машина. Знакомство быстро переросло в отношения и в брак. Женщина тоже родила сына. И как родного воспитывала еще и пасынка. Но семейная жизнь не заладилась из-за постоянных семейных ссор. Родные жены рассказали на процессе, что он поднимал на нее руку… И та, в итоге, приняла решение с ним расстаться.

Каждый раз после расставания, адвокат женился вновь и вновь. И следующие две жены тоже родили ему сыновей. Но причины крахов и этих браков были прежними – семейные скандалы. Экс-супруги утверждали, что у него невыносимый характер.

ЖЕСТОКАЯ РАСПРАВА

Все бы это могло бы так и оставаться личным делом адвоката и его женщин. Но в январе прошлого года Ростов-на-Дону шокировало жестокое убийство Анны – второй жены адвоката. С которой он в последнее время сошелся вновь. 34-летняя женщина бесследно пропала в один из вечеров, выйдя из офиса одной из коммерческих организаций на улице Красноармейской. Тревогу забили ее родители. Они знали, что Анна не могла куда-то уехать, не предупредив их. Да еще и оставить своего шестилетнего сынишку. Они знали, что между ней и адвокатом вновь начались скандалы, и Аня собиралась вновь уйти от него.

Следственный комитет возбудил головное дело по статье «Убийство». Выяснилось, что в тот вечер женщина уехала на машине с заехавшим за ней Валентином. Позже выяснили, что он заехал на автомобиле в гараж, который арендовал у байкеров его приятель. Согласно версии следствия, в салоне автомобиля адвокат бил спргу молотком по голове. Потом, поняв, что она еще жива, затолкал ей кляп в горло. Несчастная скончалась от удушья. Дальше - больше, труп он обезобразил с помощью газовой горелки, чтобы останки трудно было опознать. И вместе с сообщником вывез и закопал жертву в Щепкинском лесу. Там тело пропавшей и нашли.

РЕШАТЬ ПРИСЯЖНЫМ

Сразу после громкого задержания адвокат был лишен своего статуса. Вину он категорически не признает. А вот его приятель признался в соучастии и рассказал, как все было, по его версии. Фигуранты этого дела доверили решать свою судьбу присяжным. Перед ними в суде выступали и родители убитой. Звучали просто душераздирающие подробности отношений Анны и ее супруга.

Там же выступила и одна из бывших четырех жен адвоката. Она призналась, что скандалы с ним не прекращались и после развода. И, что именно экс-супруг может быть причастен к тому, что прямо возле суда Новошахтинска в результате поджога сгорела ее машина. В то самое время, когда они с ним в суде решали вопросы, касающиеся имущества и жизни после расторжения брака.

Как сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда, на днях была завершена процедура судебного следствия - во время нее допросили потерпевших, свидетелей, подсудимых, и стороны предъявили свои доказательства. Впереди - судебные прения. Следующее заседание по этому уголовному делу назначено на понедельник, 24 ноября. В перспективе - последнее слово подсудимых, вердикт присяжных и приговор.