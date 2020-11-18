Павел Деревянко бросился в бега от проблем идеальной семьи

Павел Деревянко оказался втянут в необычную историю. Фото: предоставлено телеканалом

Образцовый семьянин устал от бесконечных бытовых забот и решил найти себе дело по душе. Главный герой нового сериала "Идеальная семья", которого сыграл популярный актер Павел Деревянко, решил покорить зрителей телешоу, чтобы выиграть 10 млн рублей и роскошный дом.

Павел Деревянко с коллегой по цеху - Ольгой Медынич. Фото: предоставлено телеканалом

Жена и дети главного героя оказываются в центре необычных событий. За каждым шагом семьи во всех подробностях следят тысячи телезрителей. Пара оказывается в нестандартных ситуациях, которые позже разворачиваются совсем не так, как планировал главный герой. Любовь, ревность, интриги, недопонимания и добрый юмор - все то, что легло в основу сюжета телесериала.

Работая над новой ролью Павел Деревянко пришел к неожиданным выводам о том, как должна быть устроена семейная жизнь.

Герои нового сериала "идеальная семья". Фото: предоставлено телеканалом

- Да, есть такой стереотип, навязанный нам телевизором, - сказал актер. - Чистенькие, беленькие, всегда улыбающиеся, никогда не унывающие, такое бодрое и светлое семейство. Как будто из рекламы вышли. На самом деле, неважно, как эта семья выглядит, чистые они, или не очень, белые у них зубы, либо подернуты кариесным налетом. Критерий один самый главный – любовь. Важно, насколько они любят друг друга, ценят, чувствуют, с пониманием относятся к слабостям своих партнеров и домочадцев.

По его словам, заставить свою настоящую семью - жену и двоих дочерей в реальной жизни стать участниками реалити и жить перед камерами он бы не согласился ни за какие деньги. Хотя еще лет 15 назад был иного мнения.

Артист много времени уделяет спорту. Фото: предоставлено телеканалом

- Сейчас ничто меня не сможет заставить выставить напоказ для всех мою личную жизнь перед камерами, - заявил Павел Деревянко.

Стоит отметить, что Павел Деревянко и сам часто пускается в "бега" в реальной жизни от своей идеальной семьи, уезжая на съемки.

Супругой по съемкам артиста в этот раз стала актриса Ольга Медынич. Она является звездой сериала "Великая". Более того, несколько лет назад на одной из съемочных площадок Павел Деревянко и Ольга Медынич уже играли любовников.

Увидеть одного из самых популярных артистов из Ростовской области - Павла Деревянко в новом сериале зрители смогут уже 30 ноября.

Павел Деревянко со своей настоящей семье на Алтае. Фото: предоставлено телеканалом

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