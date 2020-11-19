Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 19 ноября 2020: скончались еще 18 заболевших

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 19 ноября 2020 года. Фото: ООН

По состоянию на 19 ноября в Ростовской области выявили еще 307 случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, заболели уже 36523 человека. Есть и положительная динамика: за последние сутки выздоровели 142 пациента, а всего - более 29 тысяч.

Большинство новых случаев, как обычно, выявили в Ростове-на-Дону. За ним идет Батайск, Аксайский и Сальский район. Лечение в стационарах на данный момент получают 1820 человек. В тяжелом состоянии - 137 пациентов. Врачи приняли решение подключить их к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в результате заражения скончались еще 18 человек. Это восемь женщин в возрасте от 56 до 88 лет, а также десять мужчин - от 55 до 89 лет. У всех медики выявили хронические заболевания, что могло спровоцировать осложнения в ходе болезни. Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса в области стали 1131 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 22344 человека. Сняты с медицинского наблюдения 93,97 тысячи человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено 116,31 тысячи человек.

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