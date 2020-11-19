"Не хватает финансирования": власти Ростова рассказали, как будут решать проблему с расчисткой дворов от снега и льда

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Фото: администрация города.

Сегодня, 19 ноября, в Ростове-на-Дону прошло заседании коллегии администрации города, в ходе которого обсудили готовность всех структур и ведомств к зимнему периоду. Один из главных вопросов коснулся наличия специальной техники, готовой выехать на улицы города при ухудшении погодных условий. Так, например, с начала этой недели выпало большое количество снега, температура упала ниже нуля, обледенели дороги. У многих ростовчан возникли опасения, что проблемы прошлых лет могут возникнуть снова.

Во время выступления заместителя главы городской администрации по ЖКХ Алексея Пикалова журналисты задали вопрос, который уже многие годы волнуют всех жителей: кто отвечает за расчистку дворов вблизи многоквартирных домов от снега и льда? И куда обращаться, если работа выполняет некачественно?

Алексей Николаевич ответил, что часть этой работы выполняют муниципальные унитарные предприятия - комбинаты районов. Информация от жителей поступает в дежурную службу, а также в департамент ЖКХ города. Именно поэтому при ненадлежащем выполнении подобных работ следует обращаться в эти структуры.

Его дополнил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко, по словам которого комбинаты района могут и не выполнять подобные задачи.

- Физическую работу выполняет генеральная подрядная организация, которая выиграла крупный заказ. Она должна определить, где найти силы и средства для выполнения условий контракта, - отметил Алексей Валентинович.

Следующим слово взял глава Ворошиловского района Ростова Виктор Бережной. Он отметил, что это наиболее важный и наболевший вопрос. По его словам, проблемы с расчисткой дворов связаны с нехваткой финансирования.

- Часть территории не обеспечена необходимым средствами. На сегодняшний день, если возникает сложная ситуация, мы сами выходим и безвозмездно, по согласованию с подрядчиком, выполняем эти работы. Речь идет о критических ситуациях, когда люди просто не могут выехать из двора, - признался Бережной.

Алексей Логвиненко уточнил, что очень многие территории в городе не попали в контракт, заключенный с подрядчиком. Необходимо искать дополнительные бюджетные средства.

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