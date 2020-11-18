Закон, который поможет детям с трудной судьбой, подготовили в Ростовской области

Екатерина Стенякина подготовила проект закона о выплатах несовершеннолетним, которые работают в летний период. Фото: пресс-служба ЗС РО

Во вторник, 17 ноября, Ростове-на-Дону прошел круглый стол, посвященный поддержке женских бизнес-инициатив и социальных проектов по тематике образовательной программы «Женщина-лидер». Мероприятие состоялось в рамках президентской платформы «Россия - страна возможностей», а его организатором выступила мастерская управления «Сенеж».

Известно, что основная цель мероприятия - формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны и продвигать женскую повестку в стране и мире.

У КАЖДОГО СВОИ ЦЕЛИ

Кстати, о старте программы для женщин-лидеров еще в начале сентября заявила наставник конкурса и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В Ростовской области в этом мероприятии в числе других приняла участие и председатель комитета Заксобрания региона по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму, депутат Екатерина Стенякина. Она отметила, что программа дает навыки для взаимодействия с разными структурами, затрагивает тему психологии и личностного роста. А еще имеет большое значение для тех, кто хочет построить карьеру.

- Самое интересное - это проектный подход и постановка личных целей, - уверена депутат. - К примеру, с нами каждую неделю работал тренер, и каждая участница должна была поставить личную цель.

Екатерина Петровна призналась, какую цель поставила для себя:

- Законодательное собрание Ростовской области два года назад выходило с инициативой о выплатах для несовершеннолетних, которые идут работать в летний период. Дело в том, что дети-инвалиды и дети, потерявшие кормильца, получают пенсию от государства. Но, если они идут работать летом по направлению центра занятости, то лишаются части этой пенсии. И вот в моей личной цели в рамках этого проекта стояла задача разработать текст закона, который бы эту несправедливость устранил, а также получить максимум согласования и максимум поддержки от единомышленниц.

Собеседница отметила, что в ходе программы ей удалось найти главного единомышленника - это председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

- Буквально на прошлой неделе нам прислали проект заключения правового управления Совета Федерации, специалисты которого абсолютно согласны с нашими доводами, и считают, что этот закон имеет место быть, - сообщила Екатерина Стенякина. - Нас готовы поддерживать, и в ближайшее время состоится заседание палаты молодых законодателей, где я представлю этот проект на суд Валентины Матвиенко. Наверное, тот импульс, четкая постановка цели и сжатые сроки, которые нам давали организаторы программы «Женщина-лидер», позволили сдвинуть с мертвой точки этот нужный закон.

«В ПОЛИТИКЕ ПОЛА НЕТ»

Донской депутат также поделилась и личными впечатлениями от участия в программе «Женщина-лидер».

- Когда стала ее участником, буквально через неделю начался полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика», - рассказала Екатерина Стенякина. - Могу сказать откровенно: программа «Женщина-лидер» дала мне очень многое для победы в этом конкурсе. Объясню почему: я женщина-политик, а очень часто говорят, что в политике пола нет, все одинаковые. И, действительно, очень часто включаешь мужскую логику и идешь добиваться поставленных целей, которые могут быть и гуманитарными, и добрыми, и человечными, но ты идешь на таран. А в программе «Женщина-лидер» мне объяснили, что есть еще и женское начало в политике, которое иногда даже может быть более конструктивным, чем мужское.

Также депутат рассказала об интересном проекте, который в настоящее время находится у нее в разработке.

- Это добрый проект, посвященный туризму, - поделилась Екатерина Петровна. - Всем известно, что в 2018 году Ростов-на-Дону принимал матчи чемпионата мира. И мы видели, как много людей с ограниченными возможностями из других стран приехали к нам. Мы видели, как им было комфортно в донской столице и как они смотрели на наш город. Мне бы очень хотелось, чтобы нашу страну увидело как можно большее количество людей, которые, к сожалению, имеют определенные особенности здоровья. Ведь мы позиционируем Россию как место, где любят. И для нас это очень важно. Вот этому будет посвящен наш проект «Доступный туризм», который представляет из себя интерактивную карту доступных маршрутов. И первую экскурсию в рамках этого проекта мы будем проводить в Ростове-на-Дону, чтобы как можно больше людей приехали к нам и увидели, что здесь добрые люди, которые любят свою малую родину. Но нам бы очень хотелось, чтобы этот проект вышел за границы России. И было бы очень здорово презентовать такой проект на Евразийском женском форуме.