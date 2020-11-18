Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 ноября 2020 года: число зараженных дончан перевалило за 36 тысяч

За сутки выздоровели более 400 дончан. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 309 человек. С начала пандемии число заболевших достигло 36 216. Коэффициент распространения инфекции составляет единицу.

В данный момент лечение в стационарах получают 1 840 зараженных. Состояние 147 из них оценивается как тяжелое.

Почти половину заболевших, 42,1%, составляют жители в возрасте от 46 до 65 лет. 25,5% зараженных — молодые и люди среднего возраста от 18 до 45 лет, 22% — пенсионеры от 66 до 79 лет. 6,8% — пожилые старше 80 лет, 3,6% — дети.

За сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще 19 человек. Скончались шесть женщин от 60 до 82 лет и 13 мужчин от 62 до 84 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За весь период жертвами инфекции стали 1 113 заболевших.

Вылечились еще 417 пациентов. Число выздоровевших с начала пандемии увеличилось до 29 191.

АЛЛО!

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