Главу Волгодонска освободили от ареста после залога в два миллиона рублей

В суде чиновника отпустили под залог Фото: Игорь БУЛАТОВ

В среду, 18 ноября, суд Волгодонского района переизбрал меру пресечения главе городской администрации Виктору Мельникову. Его выпустили под залог. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Как уточнил источник «Комсомольской правды-Ростов» в правоохранительных органах региона, сумма залога составила два миллиона рублей. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что чиновника подозревают в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, еще три года назад глава администрации Волгодонска посредством указаний якобы склонил директора МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» к превышению должностных полномочий. В частности, речь шла о подписании актов о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех автодорог общего назначения в городе. В результате бюджету был причинен ущерб на общую сумму более 16 миллионов рублей.

Если суд признает вину подозреваемого, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Известно, что Виктор Мельников родился в станице Глубокой Каменского района. Он окончил техникум садоводства и виноградорства Усть-Донецкого района. Несколько лет Виктор Павлович руководил совхозом «Мелиоратор» в Волгодонском районе. В конце 90-х он был избран главой Волгодонского района. А с 2017 года возглавляет администрацию города Волгодонска.

В настоящее время обязанности главы города исполняет Сергей Макаров.

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Градоначальника подозревают в превышении должностных полномочий

В воскресенье, 15 ноября, в городе Волгодонске Ростовской области разгорелся административный скандал. Рано утром прошли обыски дома и на работе у главы администрации города атомщиков. По некоторым данным, сити-менеджера подозревают по статье «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщил и источник «Комсомольской правды-Ростов».

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По версии следствия, бюджету был причинен ущерб на общую сумму более 16 миллионов рублей

В Ростовской области второй день не утихает скандал в городе атомщиков Волгодонске. Накануне, 15 ноября, правоохранители нагрянули домой и в рабочий кабинет нынешнего сити-менеджера Виктора Мельникова. С самого утра там прошли обыски. В результате было возбуждено уголовное дело. А уже в понедельник, 16 сентября, стало известно, в чем его подозревают.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

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Стало известно в чем именно подозревают Виктора Мельникова. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации города Волгодонска Виктора Мельникова. Его подозревают в подстрекательстве чиновника мэрии к совершению должностного преступления. Накануне у главы прошли обыски.

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