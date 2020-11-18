Донские парламентарии внесли поправки в закон о капремонте

Донские парламентарии утвердили поправки в законопроект, касающийся собственников квартир в многоквартирных домах. Фото: пресс-служба ЗС РО

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области утвердили поправки в законопроект, касающийся собственников квартир в многоквартирных домах. Существовала проблема с домами, в которых меньше пяти квартир. Люди, проживающие в таких объектах, как правило, сами справляются со всеми ремонтными работами.

Так, жители четырехквартирного дома в Сальском районе даже через суд просили отменить им выплаты за капремонт. Этот пример привел на соответствующем заседании в парламенте заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области - председатель комитета по строительству, депутат Александр Скрябин.

- Жители Сальского района подали коллективный иск на исключение их домов из региональной программы капитального ремонта. Заявители проживают в четырехквартирных домах и сами выполняют все работы по содержанию их общих домов. Суд иск удовлетворил, - рассказал вице-спикер донского парламента.

Депутаты услышали своих избирателей и утвердили соответствующую поправку. Теперь в региональную программу капитального ремонта дома, в которых имеется менее пяти квартир, включать не будут.

Александр Скрябин отметил, что эта мера является актуальной, так как в Ростовской области на сегодня 228 многоквартирных домов, в которых имеется менее пяти квартир, техническое состояние таких домов удовлетворительное.

Как заверил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Дмитрий Беликов, выступавший с докладом по данной теме, взносы за капитальный ремонт в таких объектах вернут жителям. Исключение - дома, где уже сделали капремонт.

А ЧТО С АЭС?

Один из вопросов, поднятых депутатами на заседании, касался Волгодонской атомной электростанции. В частности, депутатов волновала экологическая и радиационная безопасность на предприятии и прилегающих к нему территориях.

Как сообщила начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская, на станции постоянно проводят радиационный и экологический мониторинг района расположения АЭС и производственный радиационный и экологический контроль.

Также исследуют воду в охладителе на Цимлянском водохранилище. Радиационный фон вокруг станции на сегодняшний день не превышает фона, который присутствовал до запуска первого энергоблока 19 лет назад.

- Ранее комитет выезжал на Ростовскую атомную электростанцию, мы рассматривали их производственный экологический контроль и мониторинг окружающей среды. Этот вопрос у нас на постоянном контроле, потому что он очень сильно беспокоит жителей как близлежащих районов, так и всей Ростовской области, - подчеркнул Александр Скрябин.

ПО КАКИМ ФИНАНСОВЫМ ЗАКОНАМ БУДЕМ ЖИТЬ БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

Еще на повестке дня у депутатов был проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Согласно проекту регионального бюджета, главный финансовый документ донского края остается социально ориентированным. Также государственные программы будут направлены на развитие агропромышленного комплекса, коммунальной и транспортной инфраструктуры, экономики региона, поддержку малого и среднего бизнеса, обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

В Ростовской области утвердили 49 региональных проектов, из них по 36-ти проектам в 2021 году предусмотрено бюджетное финансирование без учета целевых средств федерального бюджета. К наиболее бюджетоемким проектам относятся «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение» и «Экология».

- Пандемия COVID-19 охватила весь мир и затронула практически все отрасли экономики. Это, конечно, коснулось и Ростовской области, - рассказал Александр Скрябин. - Проект регионального бюджета во многом направлен на восстановление параметров отраслей экономики, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.