Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 20 ноября 2020: рекорд по числу умерших - 20 человек

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 20 ноября 2020 года.

По состоянию на 20 ноября в Ростовской области выявили еще 311 случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, заболело 36834 жителей. За последние сутки выздоровели 262 человек, а всего - почти 30 тысяч.

Большинство новых случаев, как обычно, зафиксировано в Ростове-на-Дону. За ним идет Батайск, Таганрог, Аксайский и Сальский районы. На данный момент стационарное лечение получают 1838 пациентов, из которых 146 человек находятся в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение подключить их к аппаратам ИВЛ, так как самостоятельно дышать они не могут.

За минувшие 24 часа скончались еще 20 зараженных. Это рекордный показатель за весь период пандемии на донской земле. Среди них семь женщин в возрасте от 73 до 82 лет, а также тринадцать мужчин - от 61 до 88 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания, что могло спровоцировать осложнения в ходе болезни. Таким образом, жертвами коронавируса стал уже 1151 житель Дона.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 22611 человек. Всего врачи обследовали более 116 тысяч.

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