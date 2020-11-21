Ростовчанин нашел способ законным путем получить килограмм настоящего золота

Фото: Instagram Сергей Коломейцев

34-летний житель Ростова-на-Дону, моряк дальнего плавания Сергей Коломейцев может получить самый настоящий золотой слиток, весом в один килограмм. Для этого ему придется приложить все свои усилия и поймать удачу за хвост.

Молодой ростовчанин вступит в борьбу за драгметалл на популярном телешоу "Золото Геленджика". Главный приз - килограмм золота. На просторах гигантского тематического парка, его ждут самые сумасшедшие испытания.

Сергей признался, что он без ума от всего нового, активного и захватывающего дух. Он готов преодолеть все, чтобы выиграть в шоу.

- Во все времена моряки любили золото. Планировал потратить на запуск своего дела – производство краски на водной основе для флексографии. Такая краска необходима для нанесения печати на пакетах, картонных коробках, этикетках. Или потратить на путешествие в Бразилию - рассказал Сергей Коломейцев.

Совсем скоро станет ясно: заблестит ли в его руках заветный слиток.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жительница ростовчанка нашла в городе тайник с золотом. Клад с "золотом" был спрятан на Театральной площади в кустах.

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Ростовчанка Людмила Помникова не поверила своим глазам, когда нашла тайник с "золотом" в самом сердце города - на главной площади Театральной. Чтобы усилить поиски, она взяла в помощники своего мужа. В итоге теперь их семья стала богаче на пять граммов драгметалла (подробности).