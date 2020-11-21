Матч ФК «Рубин» - ФК «Ростов» 22 ноября: прямая трансляция матча 15 тура чемпионата России по футболу РПЛ

"Ростов" готовится к матчу. Фото: ФК "Ростов"

Уже в это воскресенье, 22 ноября состоится матч между ФК «Рубин» и ФК «Ростов». Игра пройдет на главном стадионе Казани. Старт намечен на 19:00. Уже сейчас аналитики пытаются предсказать исход игры. Многие отмечают, что соперники примерно равны по силам. При этом у каждого есть свои преимущества.

На данном этапе чемпионата России «Ростов» находится на седьмой строчке. «Рубин» в свою очередь занимает только 10-е место. Сначала стоит обратиться к сухой статистке.

Ростовчане проиграли последнюю игру против "ЦСКА". «Желто-синие» уступили лидеру в Москве. При этом на выезде «Ростов» не проиграл в 8 из 11 последних матчей. Кроме того, ростовчане не уступили в 9 из 10 предыдущих личных встреч в чемпионате.

При этом «Рубин» потерпел неожиданное поражение в Химках (0:2). К тому же сразу несколько игроков основного состава не смогут принять участие в домашней игре. Особенно чувствительны потери Филипа Уремовича и Хвичи Кварацхелии.

По оценкам многих экспертов, "Рубин" в последнее время немного сбавил обороты. Многие считают, что клуб не может найти свою игру. В последних пяти играх три поражения, одно из них в кубке России. В свою очередь «Ростов» выглядит уверенней. Валерий Карпин к каждой встрече готовит своих игроков на прессинг и активные игровые действия.

Шансы у обеих команд есть. Даже опытным аналитикам трудно предсказать исход встречи. Однако большинство букмекеров склоняются к победе хозяев.

Фото: ФК "Ростов"

Судейство

Стало известно, что «Рубин» и «Ростов» рассудит бригада Павла Кукуяна. Во встрече будет задействована система видеопомощи арбитра.

Составы команд пока неизвестны. Однако есть вероятно, что в игре не сможет принимать один ведущих игроков «Ростов» Матиас Норманн. Сейчас обе команды ведут активные тренировки. Сегодня команда Валерия Карпина вылетает в Казань.

Все актуальные новости о матче вы сможете узнать на сайте "Комсомольской правды". После старта матча будет запущена онлайн-трансляция.