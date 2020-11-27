Трусы Леонтьева за 500 тысяч и карта Гитлера за 41 миллион рублей: психолог рассказала, почему люди публикуют такие объявления

Предприимчивые жители Дона пытаются нажиться на чем угодно. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области участились случаи, когда на страницах сайтов бесплатных объявлений появляются необычные, во многом даже уникальные товары. Люди выставляют на продажу, по их мнению, артефакты из прошлого и предметы, которые представляют ценность для очень узкого круга лиц. Вспомним самые необычные предложения от жителей остовской области и разберемся, почему они пытаются выручить целые состояния за сомнительные товары.

"Комсомольская правда-Ростов" уже писала про человека, который решил продать олимпийскую медаль, которую ему вручили в Сочи в 2014 году. Награда не спортивная, она предназначалась тем, кто принимал участие в организации мероприятий. Подобные медали вручили очень многим, однако это не помешало ростовчанину потребовать за нее 200 тысяч рублей.

Еще одна женщина из донской столицы совсем недавно разместила объявление о продаже трусов, которые носил сам Валерий Леонтьев. За интимный элемент гардероба артиста она запросила полмиллиона рублей. По словам продавщицы, именно в этих "шортах" он выступал на пике своей популярности в 90-х годах.

Но самый большой фурор вызвал житель Азова, который захотел найти покупателя фрагмента карты Гитлера. Якобы она была нанесена на глобус, установленный в кабинете у фюрера. Он сообщил, что артефакт принес на донскую землю его дедушка, участник Великой Отечественной войны. За миниатюрный клочок карты, размером не больше пятирублевой монеты, он запросил 41 миллион рублей. Вот только посмотреть на товар, который по-хорошему должен лежать в музее, нельзя, так как, по словам владельца, он находится на исследовании у неназванных экспертов.

Так или иначе, но при взгляде на подобные объявления возникают сомнения в их подлинности. На эту тему мы поговорили с ростовским психологом Полиной Шаповаловой и узнали, что движет продавцами "уникальных" товаров.

Как предположила специалист, здесь можно рассматривать сразу несколько групп людей, которые создают подобные объявления. К первой можно отнести тех, кто прекрасно осознает абсурдность своих действий, пытается хайпануть или просто повеселиться. Такие надеяться, что кто-то поведется и приобретет их товар.

- Но чаще всего встречаются люди, которые уверены в уникальности своего товара. Они одержимы сверх ценной идеей, здесь речь уже идет о психическом расстройстве, - говорит Шаповалова. - Еще одна подгруппа - это люди, у которых отсутствуют здоровая критика, оценочный критерий. Им тяжело ориентироваться в действительности.

Человек с таким расстройством может считать свою собственность очень дорогой, но в реальности она ничего не стоит.

АЛЛО!

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