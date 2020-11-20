«Безмерно благодарен всем»: Глава Волгодонска вышел на работу после суда

Виктор Мельников вновь приступил к работе. Фото: пресс-служба администрации Волгодонска

Стало известно, что чиновник, являющийся фигурантом уголовного дела по статье «Подстрекательство к превышению должностных полномочий» приступил к работе. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Волгодонска.

При этом Виктор Мельников поблагодарил горожан и журналистов города за поддержку.

– Я безмерно благодарен всем жителям Волгодонска, которые поддержали меня в непростой ситуации – лично, через средства массовой информации и социальные сети. Я знал об этой поддержке, чувствовал ее и признателен за то, что вы верите мне, верите в меня и за высокую оценку нашей общей работы. Уверен, что ситуация скоро разрешится – объективно и справедливо. А сейчас нужно работать – у нас с вами очень много планов и на сегодняшний день, и на будущее, - сообщил глава.

Рабочий день Виктора Мельникова начался традиционно: глава провел утреннее оперативное совещание, заслушал отчеты и наметил планы на ближайшую перспективу.

Виктор Мельников отметил, что на сегодня главная задача городского хозяйства – устранение последствий трехдневного снегопада.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что на главу администрации Волгодонска завели уголовное дело. Мужчину подозревают в том, что в 2017 он якобы посредством указаний склонил директора МКУ «Департамента строительства и городского хозяйства» к превышению должностных полномочий. А именно заставил сдать три дороги, хотя объекты доделаны не были.

- В результате незаконных действий главы администрации бюджету причинен ущерб на общую сумму более 16 миллионов рублей, - прокомментировали в региональном следкоме.

Из собственных источников в правоохранительных органах региона стало известно, что дома и в кабинете у подозреваемого проходили обыски.

Также Виктор Мельников был взят под арест, но по решению районного суда меру пресечения ему изменили и выпустили под залог.

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Стало известно в чем именно подозревают Виктора Мельникова.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации города Волгодонска Виктора Мельникова. Его подозревают в подстрекательстве чиновника мэрии к совершению должностного преступления.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

"Прошли обыски": На главу администрации Волгодонска завели уголовное дело

Градоначальника подозревают в превышении должностных полномочий

В воскресенье, 15 ноября, в городе Волгодонске Ростовской области разгорелся административный скандал. Рано утром прошли обыски дома и на работе у главы администрации города атомщиков. По некоторым данным, сити-менеджера подозревают по статье «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщил и источник «Комсомольской правды-Ростов».

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