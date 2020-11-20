Хорошие новости: на Дону увеличат размер соцвыплат

Депутат Сергей Михалев сообщил, что все существующие меры соцподдержки в ближайшие три года сохранятся. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону обсудили проект бюджета на 2021-2023 годы. Несмотря на то, что последнего чтения еще не было, и документ пока не утвердили, уже сейчас понятно, что жители Дона могут быть спокойны. Бюджет целиком ориентирован на людей. Все меры социальной поддержки не только сохранятся, но и будут индексироваться. Более подробно – в нашем материале.

Как сообщил первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике, депутат Сергей Михалев, основная направленность бюджета нашего региона всегда была и остается социальной.

- Все существующие меры соцподдержки сохраняются и на предстоящие три года, и они индексируются. 70 процентов бюджетных средств запланировано на решение задач социальной политики, - прокомментировал Сергей Александрович.

УПОР НА ЗДОРОВЬЕ

Более того, больше денег выделят на здравоохранение. Например, если в 2020 году за счет бюджета Ростовской области выполнялось в год 1087 высокотехнологичных медицинских операций на сумму 251 миллион рублей, то в следующем году только за счет областного бюджета данный показатель планируется увеличить более чем в два раза – 2587 операций на сумму 809,7 миллионов рублей.

- Несмотря на существенные затраты на ликвидацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции, остальные сферы медицинской помощи остаются в приоритете и достойно финансируются. Также мы поддерживаем все меры, связанные с индексацией выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям, которые переданы в семьи опекунов. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что депутаты донского парламента второй раз в этом году пересматриваем размер прожиточного минимума пенсионера. В сентябре этого года депутаты увеличили прожиточный минимум пенсионера. Но был увеличен и базовый показатель минимума на федеральном уровне. Теперь прожиточный минимум пенсионера в Ростовской области будет составлять 9 тысяч 455 рублей. Это на 706 рублей больше уровня текущего года, - рассказал Сергей Михалев.

Спикер подчеркнул, что депутаты, в целом, удовлетворены тем, как сейчас строится проект бюджета. Более того, во втором чтении ожидается , что документ изменится в сторону увеличения средств на социальные расходы.

ДЕТСВО – В ПРИОРИТЕТЕ

Также депутаты рассмотрели поправки в областные законы, предусматривающие индексацию ежемесячного денежного содержания детей, растущих в опекунских семьях, и увеличение выплат сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Кроме того, предполагается индексация предельных размеров гарантированного перечня услуг по погребению и социального пособия на погребение. Проиндексированный размер на 2021 год составит 7 795 рублей.

Также парламентарии обсудили проект поправок в закон об особенностях выплаты пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей.

Этот закон приняли в апреле. Он направлен на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Отметим, чтобы сократить число личных обращений граждан в органы соцзащиты и в МФЦ на 2020 год был введен беззаявительный порядок предоставления пособий на ребенка. Теперь предложено продлить данную меру до 1 марта 2021 года.

Все вопросы, озвученные в рамках заседания комитета по социальной политике, были рекомендованы к рассмотрению и принятию на очередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области.