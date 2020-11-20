Построят школы и детские сады: донские парламентарии обсудили будущее образования

В ближайшие годы на Дону построят новые школы Фото: Олег УКЛАДОВ

Качество школьного и дошкольного образования всегда было под пристальным вниманием у парламентариев. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области обсудили, как в ближайшие три года будет функционировать образовательная система.

Дело в том, что в регионе сформирован проект бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы. И большая часть средств пойдет на образование. Так, в 2021 году предусмотрено финансирование этой отрасли на сумму 51,3 миллиарда рублей, в 2022 году - 44,8 миллиарда рублей и в 2023 году - 41,3 миллиарда рублей.

Рассказываем подробно, на что конкретно пойдут деньги.

УЧИТЕЛЕЙ НЕ ОБИДЯТ

В проект бюджета внесены выплаты учителям за классное руководство. Ежегодно на это будут выделять 1,7 млрд рублей.

Не забыли и о сельских педагогах. Единовременные компенсационные выплаты для них составят больше 70 миллионов рублей.

А на всеобуч по плаванию в ближайшую трехлетку будут тратить по 26,7 миллиона рублей ежегодно.

Учтено проектом бюджета и приобретение школьных автобусов. Предусматривается капитальный ремонт зданий школ, а также капремонт спортивных залов.

НОВЫЕ ШКОЛЫ РАСПАХНУТ СВОИ ДВЕРИ

Больше 60 миллиардов рублей направят на завершение строительства и реконструкции школ в 2021 и 2022 годах. Это будет 11 учебных заведений в Багаевском, Волгодонском, Красносулинском, Неклиновском, Октябрьском, Усть-Донецком районах, Волгодонске и Ростове-на-Дону.

А еще в регионе возведут 33 детских сада.

А ЧТО С КУЛЬТУРОЙ?

Не забыли при составлении бюджета и о культурном развитии подрастающего поколения. Так, в главном финансовом документе региона по разделу «Культура, кинематография» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме 2,2 миллиарда рублей, в 2022 году - в сумме 2 миллиарда рублей и в 2023 году - в сумме 1,6 миллиарда рублей.

Также запланировано комплектование книжных фондов библиотек, завершение строительства сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест в одной из станиц Красносулинского района, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек и многое другое.

Кроме того, во время соответствующего заседания парламентарии обсудили закон о региональных налогах. Так, один из пунктов закона предусматривает предоставление права налогоплательщикам, делающим пожертвования библиотекам, на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.

А еще депутаты обсудили изменения в региональном законе «О взаимодействии областных государственных профессиональных образовательных организаций и работодателей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специалистов».

Председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике, депутат Светлана Мананкина прокомментировала этот момент.

- По сути, эти изменения вносят в закон редакционную правку, - сообщила Светлана Александровна. - В законе было предусмотрено, что для решения вопросов взаимодействия непосредственно вузов и работодателей будет создаваться координационный совет по развитию трудовых ресурсов и системы профессиональной квалификации. Так у нас было записано в законе. К сожалению, этот совещательный орган так и не был создан. Но при правительстве Ростовской области был создан другой коллегиальный орган - региональный координационный совет по подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов. Полномочия этого совета утверждены постановлением губернатора, и они абсолютно идентичны полномочиям, которые были прописаны в областном законе. Поэтому мы предлагаем внести данную правку. Во-первых, меняем наименование, а во-вторых, предусматриваем, что положение о работе этого совета будет утверждаться губернатором.

По итогам заседания депутаты рекомендовали вынести эти вопросы для рассмотрения на очередное заседание Законодательного собрания Ростовской области.